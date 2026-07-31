Nỗ lực phòng, chống mua bán người

Ngày 30-7 - Ngày Thế giới phòng, chống mua bán người năm nay được Liên hợp quốc chọn chủ đề “Mắc kẹt sau bẫy lừa đảo”, phản ánh sự dịch chuyển của loại tội phạm này lên không gian số. Nhiều quốc gia đã thay đổi cách tiếp cận và xử lý vấn nạn này.

Ảnh minh họa do AI thực hiện

Báo cáo mới công bố của Văn phòng Liên hợp quốc về chống ma túy và tội phạm (UNODC), cho biết các vụ lừa đảo trực tuyến do các đường dây mua bán người điều hành đã gây thiệt hại từ 88,3-114,1 tỷ USD tại Đông Á, Đông Nam Á, Australia và New Zealand năm 2025, cao gần gấp 3 lần so với mức 18-37 tỷ USD của năm 2023. Trong số các thiệt hại được thống kê chính thức, Trung Quốc mất khoảng 5,1 tỷ USD, Hàn Quốc 3,5 tỷ USD và lãnh thổ Đài Loan khoảng 2,8 tỷ USD.

Tác động của các đường dây này đã lan rộng ra toàn cầu. Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) ước tính các vụ lừa đảo lòng tin do những trung tâm cưỡng bức lao động ở Đông Nam Á điều hành đã khiến người dân Mỹ thiệt hại hơn 20 tỷ USD. Tại châu Âu, nghiên cứu của Liên minh Chống lừa đảo toàn cầu (GASA) cho thấy các mạng lưới có nguồn gốc từ Đông Nam Á gây thất thoát khoảng 57,7 tỷ USD. Thiệt hại về tiền bạc còn kéo theo khủng hoảng nhân đạo.

Theo Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc (OHCHR), ít nhất 300.000 người từ 66 quốc gia đã bị lừa bán vào các trung tâm lừa đảo trực tuyến. Có tới 79% nạn nhân không hề biết sự tồn tại của những "trại lừa đảo" trước khi nhận lời mời làm việc trên mạng. Sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo, công nghệ giả mạo hình ảnh và giọng nói cùng các mạng lưới rửa tiền xuyên biên giới khiến việc tuyển mộ, kiểm soát nạn nhân và che giấu dòng tiền ngày càng tinh vi.

Trước thực trạng đó, nhiều quốc gia đang chuyển trọng tâm từ xử lý hậu quả sang ngăn chặn từ gốc. Ở cấp khu vực, các nước Đông Nam Á tăng cường chia sẻ thông tin tình báo, phối hợp triệt phá các khu phức hợp lừa đảo và giải cứu nạn nhân. Song song đó là yêu cầu các nền tảng số xác minh doanh nghiệp đăng tuyển, phát hiện sớm quảng cáo việc làm giả và gỡ bỏ các tài khoản có dấu hiệu lừa đảo. Các cơ quan thực thi pháp luật cũng hợp tác với ngân hàng, sàn giao dịch tài sản số và doanh nghiệp công nghệ để truy vết dòng tiền, ngăn hoạt động rửa tiền và thu hồi tài sản phạm pháp.

VIỆT ANH