Thế giới

Mỹ công bố thỏa thuận giải giáp hoàn toàn Hamas

SGGPO

 Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, Hội đồng Hòa bình về Dải Gaza đã đạt thỏa thuận về giải giáp hoàn toàn lực lượng Hamas và tất cả các nhóm vũ trang khác ở Dải Gaza.

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Tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về giải giáp lực lượng Hamas trên mạng xã hội Truth Social. Ảnh: X

Theo The Times of Israel, thỏa thuận đã được ký kết tại Ai Cập giữa các nhà đàm phán của Hamas, Hội đồng Hòa bình về Dải Gaza và các nước trung gian hòa giải là Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ.

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ tuyên bố thỏa thuận này là bước quan trọng hướng tới việc Dải Gaza cuối cùng sẽ được điều hành bởi một chính phủ Palestine mới. Ông Trump cũng cho biết thỏa thuận sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn. Khi quá trình giải giáp hoàn tất, lực lượng Israel sẽ rút quân. Sau đó, Lực lượng ổn định quốc tế sẽ hợp tác với lực lượng cảnh sát mới của Palestine để đảm bảo an ninh tại Dải Gaza.

Tuy nhiên, một quan chức Israel cho hay, đề xuất giải giáp lực lượng Hamas nói trên không đáp ứng được yêu cầu của Israel về việc phi quân sự hóa hoàn toàn Dải Gaza.

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MINH CHÂU

Từ khóa

Mỹ Israel Dải Gaza Giải giáp vũ khí Hamas Tổng thống Donald Trump

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