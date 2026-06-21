Ngắm đàn hươu sao, nai giữa thảo nguyên xanh Kon Ka Kinh

Những ngày này, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật thuộc Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (đóng tại xã Ayun, tỉnh Gia Lai) đang chăm sóc khoảng 40 cá thể hươu sao và nai tại khu vực Bãi Nai nhằm gìn giữ nguồn gene động vật quý hiếm.

Clip Ngắm đàn hươu sao, nai tung tăng giữa thảo nguyên xanh Kon Ka Kinh. Thực hiện: HỮU PHÚC

Ông Trần Văn Thụ bên cá thể hươu sao. Ảnh: HỮU PHÚC



Bãi Nai có thảm cỏ tự nhiên xanh mướt cùng những vạt rừng lớn, tạo môi trường sinh sống thuận lợi cho đàn hươu sao và nai phát triển. Tại đây, du khách dễ dàng bắt gặp hình ảnh những cá thể khỏe mạnh thong dong gặm cỏ, chạy nhảy giữa không gian rộng mở.

Đàn hươu sao, nai tung tăng trên bãi cỏ xanh. Ảnh: HỮU PHÚC

Đàn hươu sao và nai được thả nuôi trong khu vực rộng khoảng 10ha. Nguồn thức ăn khá đa dạng với khoảng 30 đến 40 loại lá cây rừng khác nhau. Vào mùa khô, nhân viên trung tâm thường xuyên vào rừng thu hái các loại lá cây thuộc nhóm cây có nhựa trắng, lá nhám, giàu dưỡng chất và phù hợp với tập tính của loài để bổ sung nguồn thức ăn cho đàn hươu sao, nai. Ngoài cỏ và lá cây rừng, trung tâm còn bổ sung thêm bắp, các loại hạt và chất khoáng nhằm bảo đảm chế độ dinh dưỡng, giúp các cá thể phát triển khỏe mạnh.

Ghi nhận của chúng tôi, các cá thể hươu sao, nai tại Bãi Nai khá dạn người. Mỗi khi cán bộ trung tâm mang thức ăn đến, nhiều cá thể hươu sao, nai quây quần xung quanh, thưởng thức những quả chuối và lá cây tươi.

Các cá thể hươu sao sinh sống ở Bãi Nai. Ảnh: HỮU PHÚC

Ông Trần Văn Thụ, Giám đốc Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh cho biết, bên cạnh phục vụ công tác bảo tồn, Bãi Nai còn trở thành điểm tham quan được nhiều du khách yêu thích khi đến Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh. Đặc biệt, các đoàn học sinh đến tham gia hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm thực tế về thiên nhiên và động vật hoang dã. Thông qua các hoạt động, các em được nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, bồi đắp tình yêu thiên nhiên và ý thức gìn giữ các loài động vật quý hiếm.

Loại lá cây được trung tâm cung cấp thêm thức ăn cho đàn hươu sao, nai. Ảnh: HỮU PHÚC

Nhân viên chăm sóc các cá thể. Ảnh: HỮU PHÚC

Cá thể hươu sao dưới thảm cỏ xanh. Ảnh: HỮU PHÚC

Đàn hươu sao đi theo nhóm để tìm kiếm thức ăn. Ảnh: HỮU PHÚC

HỮU PHÚC