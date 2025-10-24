Ngắm toàn cảnh rừng phòng hộ Xuân Sơn rộng 458ha

Rừng phòng hộ Xuân Sơn (xã Xuân Sơn, TPHCM) là rừng trồng theo chương trình phủ xanh đất trống, đồi trọc và trồng rừng tái sinh. Đây là một trong những khu rừng trồng còn nguyên vẹn nhất của TPHCM nhờ công tác bảo vệ được thực thi nghiêm ngặt, hiệu quả.

Khu rừng có tổng diện tích 458ha, được lâm trường Châu Thành (cũ) trồng từ năm 1981-1983 trên nhiều khu đất trống, đồi trọc. Lúc bấy giờ, công việc trồng rừng gặp rất nhiều khó khăn, anh em công nhân phải phát quang bụi lùm, cỏ dại, ươm cây giống, vận động người dân giao đất để trồng rừng. Sau nhiều năm vất vả trồng mới và chăm sóc, rừng Xuân Sơn mới xanh tốt như hôm nay, thực hiện chức năng là rừng phòng hộ và tạo cảnh quan môi trường.

Rừng Xuân Sơn thuộc dạng rừng vùng đồi thấp, có đường giao thông thuận tiện ra vào rừng, giáp với đất nông nghiệp và dân cư sinh sống bao quanh, nên công tác bảo vệ rừng luôn được coi trọng.

Nhìn từ trên cao, rừng phòng hộ Xuân Sơn chỉ có một màu xanh ngút ngàn. Ảnh: QUANG VŨ

Mặc dù nằm sát nhà dân nhưng nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên rừng phòng hộ Xuân Sơn vẫn được bảo vệ nghiêm ngặt và phát triển tốt. Ảnh: QUANG VŨ

Rừng có rất nhiều cây gỗ quý như: muồng đen, gõ đỏ, sao, dầu… cao từ 15-26m. Ảnh: QUANG VŨ

Rừng phòng hộ Xuân Sơn trước đây nằm trên địa bàn 3 xã Xuân Sơn, Sơn Bình và Suối Rao (thuộc huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ). Trong ảnh: Lực lượng kiểm lâm thuộc Hạt Kiểm lâm Phú Mỹ đang tuần tra, bảo vệ rừng. Ảnh: QUANG VŨ

Sau khi sáp nhập, rừng vẫn giữ nguyên tên gọi, có địa giới hành chính thuộc xã Xuân Sơn, TPHCM và thuộc quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ đặc dụng TPHCM. Ảnh: QUANG VŨ

Lực lượng kiểm lâm Hạt kiểm lâm Phú Mỹ kiểm tra định vị rừng Xuân Sơn trên bản đồ địa giới hành chính. Ảnh: QUANG VŨ

Khách du lịch đạp xe dưới những con đường nhựa chạy qua rừng Xuân Sơn. Ảnh: QUANG VŨ

Trẻ em vui chơi trong những tuyến đường nhựa men rừng Xuân Sơn. Ảnh: QUANG VŨ

Đường Đá Bạc - Xuân Sơn băng qua rừng phòng hộ Xuân Sơn lúc nào cũng rợp bóng cây, xanh mát. Ảnh: QUANG VŨ

Những cây dầu thẳng tắp, cao vút rất dễ bắt gặp trong rừng phòng hộ Xuân Sơn. Ảnh: QUANG VŨ

Những tấm bảng "cấm chặt cây và đốt rừng" được gắn ngay các khu vực bìa rừng, đường đi qua rừng. Ảnh: QUANG VŨ

Hạt Kiểm lâm Phú Mỹ thường xuyên bám sát địa bàn, vận động doanh nghiệp và hộ dân sản xuất, sinh sống ven rừng ký cam kết bảo vệ rừng; cắm bảng “cấm lửa”; gắn biển báo hiệu cấp dự báo cháy rừng... tại các khu vực có nguy cơ cháy và tại các cửa ngõ ra vào rừng; xây dựng đường băng cản lửa vào mùa khô để bảo đảm PCCC rừng hiệu quả… Ảnh: QUANG VŨ

QUANG VŨ