Ngăn hai nhóm học sinh mang hung khí giải quyết mâu thuẫn

Ngày 2-12, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Công an xã Kỳ Anh vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn vụ việc hai nhóm học sinh mang theo hung khí nguy hiểm để “giải quyết mâu thuẫn” nảy sinh trên mạng xã hội.

Hai nhóm học sinh cùng hung khí tại cơ quan công an. Ảnh: Công an xã Kỳ Anh

Theo thông tin ban đầu, trong quá trình quen biết, giữa hai học sinh là T.Q.T (sinh năm 2013, trú xã Kỳ Anh) và N.Đ.T (sinh năm 2013, trú xã Kỳ Khang) đã xảy ra mâu thuẫn, dẫn tới những lời thách thức, đe dọa nhau.

Mâu thuẫn kéo dài khiến cả hai bên nhiều lần hẹn gặp nhau để “nói chuyện”, nhưng bất đồng vẫn không được chấm dứt.

Vào các ngày 28-11 và 29-11, cả hai tiếp tục rủ thêm bạn học cùng trường, mang theo các loại hung khí như ná cao su cải tiến, dao phóng, ống típ sắt, đèn rọi laser, côn nhị khúc… hẹn gặp nhau để “nói chuyện”, giải quyết mâu thuẫn.

Nắm được thông tin, Công an xã Kỳ Anh khẩn trương xác minh, triệu tập hai nhóm gồm 20 học sinh liên quan để làm việc.

Lực lượng công an thu giữ các hung khí liên quan

Tại cơ quan công an, các học sinh đã được giáo dục, răn đe, giải thích về hành vi vi phạm, ký cam kết không tái phạm; đồng thời, lực lượng công an đã thu giữ toàn bộ hung khí liên quan.

Công an xã cũng đã thông báo tới nhà trường và gia đình để phối hợp giáo dục, theo dõi, đồng thời đưa các em vào diện quản lý nhằm phòng ngừa nguy cơ xảy ra các vụ việc tương tự, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

DƯƠNG QUANG