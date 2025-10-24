Ngân hàng đẩy mạnh ưu đãi thẻ tín dụng, kích cầu tiêu dùng dịp cuối năm

Đón mùa cao điểm mua sắm cuối năm, nhiều ngân hàng trong và ngoài nước đồng loạt triển khai chương trình ưu đãi thẻ tín dụng, mở rộng hợp tác chiến lược và ra mắt sản phẩm mới nhằm kích thích tiêu dùng, thúc đẩy du lịch.

Theo HSBC, thị trường thẻ tín dụng trong nước còn nhiều dư địa phát triển nhờ cơ cấu dân số trẻ, thu nhập ngày càng tăng và sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử, kinh tế số. Cùng với các chính sách khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt của Chính phủ, số lượng giao dịch qua thẻ được kỳ vọng sẽ đạt 1,7 tỷ vào năm 2027.

Một nghiên cứu do Ngân hàng UOB phối hợp Tập đoàn Tư vấn Boston (BCG) thực hiện cho thấy, người tiêu dùng Việt Nam có xu hướng chi tiêu mạnh tay cho các trải nghiệm như nghỉ dưỡng, ẩm thực cao cấp, hòa nhạc… với tỷ lệ 42%, cao hơn mức trung bình khu vực là 35%. Đặc biệt, tới 71% người tiêu dùng Việt ưu tiên dùng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ khi chi tiêu ở nước ngoài.

Các ngân hàng thương mại (NHTM) đánh giá, mục tiêu tăng trưởng tín dụng 16% trong năm nay là cơ hội để thúc đẩy tín dụng tiêu dùng, đặc biệt vào nửa cuối năm 2025 – giai đoạn chi tiêu thường tăng mạnh. Cùng với chính sách lãi suất hợp lý và chi phí vận hành ngày càng tối ưu, khả năng tiếp cận vốn tiêu dùng của người dân được cải thiện đáng kể.

Nắm bắt xu hướng tiêu dùng mới, nhiều NHTM đã ra mắt các dòng thẻ tín dụng dành cho phân khúc cao cấp, với các chính sách hoàn tiền, tích điểm, ưu đãi du lịch...

Đơn cử, Ngân hàng UOB Việt Nam vừa giới thiệu danh mục thẻ tín dụng mới, đi kèm hơn 1.000 ưu đãi độc quyền trên toàn ASEAN. Chủ thẻ được hoàn 100% phí chuyển đổi ngoại tệ, hoàn tiền đến 20% tại các cửa hàng miễn thuế tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore, Malaysia; ưu đãi đến 30% tại các nhà hàng cao cấp tại Việt Nam; tặng suất ăn fine dining miễn phí tại hệ thống nhà hàng được Michelin lựa chọn tại TPHCM và Hà Nội.

Đáng chú ý, UOB Việt Nam cũng ký kết biên bản ghi nhớ với Công ty Oxalis và Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng nhằm quảng bá du lịch sinh thái Việt Nam đến 5 thị trường ASEAN (Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam). Theo đó, khách hàng UOB tại các thị trường này được giảm 10% khi đặt tour khám phá của Oxalis. Đặc biệt, 10 khách hàng có điểm tích lũy cao nhất sẽ được mời tham gia hành trình khám phá Hang Sơn Đoòng – hang động lớn nhất thế giới, vốn chỉ tiếp đón khoảng 1.000 người mỗi năm.

Ông Nguyễn Châu Á, Tổng Giám đốc Oxalis Adventure cho biết, hành trình khám phá Sơn Đoòng là một trong những trải nghiệm mạo hiểm hiếm hoi và được săn đón nhất thế giới, thường kín lịch trước từ 1 đến 1,5 năm. Chương trình hợp tác cùng UOB nhằm lan tỏa thông điệp du lịch bền vững và nâng tầm trải nghiệm thiên nhiên cho du khách ASEAN.

Trong khi đó, VPBank vừa ra mắt bộ đôi thẻ tín dụng và ghi nợ quốc tế VPBank Private dành cho giới thượng lưu, với ưu đãi hoàn tiền không giới hạn tới 2%, miễn phí chuyển đổi ngoại tệ, nghỉ dưỡng 5 sao, trải nghiệm du thuyền cao cấp và bảo hiểm du lịch toàn cầu.

Sacombank cũng triển khai chương trình “Chạm Visa - Quà rực rỡ” đến hết 31-12-2025. Theo đó, khách hàng mở mới thẻ Visa được hoàn tiền đến 500.000 đồng, hoàn tiền khi giao dịch qua Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay; ưu đãi hoàn tiền 11% vào ngày 11-11 và 12% vào 12-12 cùng nhiều phần quà từ các đối tác lớn. Người dùng thẻ còn có cơ hội trúng 10 iPhone 17 Pro Max 256GB thông qua mã dự thưởng.

SeABank cũng đẩy mạnh ưu đãi khi phát hành thẻ Visa SeASoul 2in1, với khuyến mãi giảm 15% giá vé live concert “See The Light – Tri Âm và ánh sáng” của ca sĩ Mỹ Tâm, cùng chương trình “săn vé 0 đồng” cho khách hàng chi tiêu từ 5 triệu đồng trở lên qua ứng dụng SeAMobile.

NHUNG NGUYỄN