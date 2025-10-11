Ngân hàng Nhà nước ban hành thông tư hướng dẫn cấp phép cho nhập khẩu vàng

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thông tin, Thống đốc NHNN đã ký ban hành Thông tư số 34/2025/TT-NHNN (Thông tư 34) hướng dẫn quy định thủ tục cấp phép sản xuất vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu.

Theo đó, Thông tư 34 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 3-4-2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 232/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Thông tư gồm 9 chương, 33 điều, được ban hành nhằm hướng dẫn về việc cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy chứng nhận, giấy phép đối với hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ, hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng, hoạt động sản xuất vàng miếng, hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu vàng; việc cấp hạn mức xuất khẩu, nhập khẩu vàng.

Các giấy phép được cấp trước ngày Thông tư 34 có hiệu lực, tiếp tục có hiệu lực cho đến khi giấy phép đó hết hiệu lực.

Thời điểm bắt đầu kết nối thông tin của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng cho NHNN thực hiện chậm nhất trước ngày 31-3-2026.

Thời điểm bắt đầu kết nối cung cấp thông tin của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng được cấp giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng về mức giá niêm yết cho NHNN thực hiện chậm nhất trước ngày 31-12-2025.

Việc xây dựng, điều chỉnh và cấp hạn mức xuất khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu và thời hạn nộp hồ sơ xin cấp hạn mức xuất khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu trong năm 2025 được áp dụng căn cứ trên tình hình thực tế, không áp dụng theo quy định tại khoản 3 điều 20 của thông tư này.

Về hiệu lực thi hành, Thông tư 34 có hiệu lực thi hành từ ngày 10-10-2025.

LƯU THỦY