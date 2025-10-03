Sẽ công khai thông tin về nhập khẩu vàng, tránh tin đồn gây nhiễu loạn

Theo ông Đào Xuân Tuấn, Cục trưởng Cục Quản lý Ngoại hối (NHNN): “Chúng tôi khẳng định nguồn cung vàng trên thị trường sẽ được bảo đảm tốt hơn, đáp ứng nhu cầu thực tế. Tất cả quy trình, thông tin mua bán sẽ được minh bạch, thống nhất, tránh nhiễu loạn”.

Ngày 3-10, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức họp báo thông tin kết quả hoạt động ngành ngân hàng quý 3-2025.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà cho biết, tín dụng các tháng năm 2025 tăng trưởng cao hơn cùng kỳ 2024 và duy trì đà tăng tháng sau cao hơn tháng trước. Đến ngày 29-9, tín dụng nền kinh tế tăng hơn 13% so với cuối năm 2024. Cơ cấu tín dụng tiếp tục tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng theo chủ trương của Chính phủ.

Lạm phát được kiểm soát tốt và phù hợp với mục tiêu đề ra, bình quân 8 tháng gần 3,3%, lạm phát cơ bản gần 3,2% - thấp hơn lạm phát chung, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô trong bối cảnh kinh tế thế giới và khu vực vẫn đang bất ổn.

Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà chủ trì cuộc họp báo

Về tăng trưởng tín dụng trong năm nay, ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ (NHNN) cho biết, ngay từ đầu năm, NHNN đã giao chỉ tiêu tín dụng và thường xuyên điều chỉnh hạn mức cho các tổ chức tín dụng có hệ số tín nhiệm cao, năng lực tài chính và huy động vốn tốt, tăng trưởng tín dụng hiệu quả. Với tốc độ hiện nay, dự kiến đến cuối năm, tăng trưởng tín dụng có thể đạt 19-20%, mức cao so với những năm trước.

Đáng chú ý, tại cuộc họp báo, đại diện NHNN cũng đã trả lời câu hỏi về hai vấn đề đang được dư luận quan tâm hiện nay là thông tin “cởi trói” cho thị trường vàng và thí điểm phát triển thị trường tài sản số.

Liên quan việc nhập khẩu vàng và những đơn vị được cấp phép, ông Đào Xuân Tuấn, Cục trưởng Cục Quản lý Ngoại hối (NHNN) cho biết, NHNN đang khẩn trương để ban hành thông tư hướng dẫn về nhập khẩu vàng vào ngày 10-10 tới. Nguồn cung vàng trên thị trường sẽ được bảo đảm tốt hơn, đáp ứng nhu cầu thực tế. Tất cả quy trình, thông tin mua bán sẽ được minh bạch, thống nhất, tránh nhiễu loạn.

Theo ông Đào Xuân Tuấn: “Chúng tôi khẳng định nguồn cung vàng trên thị trường sẽ được bảo đảm tốt hơn, đáp ứng nhu cầu thực tế. Tất cả quy trình, thông tin mua bán sẽ được minh bạch, thống nhất, tránh nhiễu loạn”.

Quang cảnh buổi họp báo

Về vấn đề cho thí điểm phát triển thị trường tài sản số (chủ yếu là tiền mã hóa), bà Nguyễn Thị Minh Thơ, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống rửa tiền (NHNN) cho biết, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao liên quan công tác phòng chống rửa tiền, NHNN đã cùng các bộ, ban ngành tham gia xây dựng và triển khai Nghị quyết 05/2025/NQ-CP (Nghị quyết 05) về thí điểm thị trường tài sản mã hóa của Chính phủ ban hành ngày 9-9-2025.

Theo đó, NHNN đã đề xuất và Nghị quyết 05 đã thông qua việc xác lập rõ trách nhiệm của các tổ chức cung ứng dịch vụ trên thị trường tài sản mã hóa phải thực hiện các biện pháp phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt tương tự như đối với tổ chức tài chính.

NHNN cũng đề xuất trong Nghị quyết 05 sẽ thực hiện chức năng thu thập, xử lý và chuyển giao những thông tin báo cáo giao dịch đáng ngờ xuất hiện trên thị trường này và gửi đến Cục Phòng, chống rửa tiền (thuộc NHNN Việt Nam). Bên cạnh đó, NHNN phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (chủ trì xây dựng Nghị quyết) cũng như Bộ Công an và các bộ, ban, ngành để tăng cường công tác quản lý.

Theo bà Nguyễn Thị Minh Thơ: “Hiện nay, Cục Phòng chống rửa tiền đã họp bàn, đưa ra các định hướng và trong thời gian tới sẽ cũng như đề xuất lên các cấp lãnh đạo, lấy ý kiến của các bộ, ban, ngành liên quan để ban hành các dấu hiệu giao dịch đáng ngờ trong lĩnh vực này".

"Đồng thời, nghiên cứu để ban hành hướng dẫn các tổ chức tài chính - những đối tượng báo cáo theo quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền thực hiện việc cung ứng các dịch vụ liên quan vận hành thị trường tài sản mã hóa nhằm đáp ứng các yêu cầu của pháp luật về phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, gắn với đặc trưng của thị trường tài sản mã hóa”, bà Nguyễn Thị Minh Thơ thông tin thêm.

