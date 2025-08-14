Ngành sữa đặt mục tiêu tự túc 60% nguyên liệu vào năm 2030

Theo Bộ Công thương, chiến lược phát triển ngành sữa Việt Nam giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được xác định là định hướng quan trọng, vừa nâng cao sức khỏe cộng đồng vừa tạo giá trị kinh tế - xã hội bền vững.

Mục tiêu đặt ra đến năm 2030, tỷ lệ tự túc nguyên liệu sữa đạt 60%, thông qua phát triển song song chăn nuôi công nghệ cao quy mô lớn và mô hình hộ gia đình chuyên nghiệp, tận dụng phụ phẩm nông nghiệp và lao động nông thôn.

Để đạt mục tiêu tự túc nguyên liệu, các chuyên gia đề xuất phát triển chuỗi giá trị bền vững gắn sản xuất với chế biến, hoàn thiện quy chuẩn kỹ thuật phân biệt rõ “sữa tươi” và “sữa hoàn nguyên”, đảm bảo minh bạch thông tin sản phẩm. Đây được coi là bước then chốt để nâng cao chất lượng, củng cố niềm tin người tiêu dùng và tạo nền tảng cho ngành sữa Việt Nam vươn ra thị trường quốc tế.

MỸ Ý