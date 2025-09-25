Tiêu dùng thông minh

Minh bạch hóa chuỗi cung ứng bằng “hộ chiếu số”

SGGP

Theo Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương), hệ thống phân phối nội địa hiện trải rộng từ thành thị đến nông thôn, nhưng phân bố thiếu đồng đều, hạ tầng chênh lệch khiến vận hành chưa trơn tru.

Đáng lo ngại, 70% vụ vi phạm về hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc tập trung tại chợ truyền thống và cửa hàng nhỏ lẻ, làm xói mòn niềm tin người tiêu dùng và gây thiệt hại cho doanh nghiệp chân chính. Trong khi thương mại điện tử mở ra cơ hội phân phối mới, thách thức lớn lại nằm ở việc minh bạch nguồn gốc và kiểm soát chất lượng. Do đó, Bộ Công thương đang xây dựng bộ khung pháp lý cho giai đoạn số, gồm Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa (sửa đổi) 2025, Thông tư 02/2024/TT-BKHCN và dự thảo Nghị định về định danh, xác thực sản phẩm. Đây được coi là nền tảng để hình thành Cổng truy xuất nguồn gốc quốc gia, tiến tới kết nối ASEAN và EU từ 2026-2028.

KHÁNH HẠ

