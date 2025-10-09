Giá thực phẩm thế giới hạ nhiệt

Theo Tổ chức Lương thực và nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO), chỉ số giá thực phẩm toàn cầu tháng 9 giảm xuống còn 128,8 điểm, thấp hơn tháng trước 0,9 điểm. Sự hạ nhiệt của các nhóm hàng đường, sữa và ngũ cốc đã giúp giá lương thực thế giới ổn định trở lại sau thời gian dài leo thang. FAO cũng nâng dự báo sản lượng ngũ cốc toàn cầu năm 2025 lên gần 3 tỷ tấn, củng cố thêm triển vọng nguồn cung dồi dào.

Giá thực phẩm luôn được giữ ổn định tại Co.opmart

Diễn biến tích cực này được xem là tác động thuận lợi cho thị trường trong nước, đặc biệt là với nhà bán lẻ. Bởi trong suốt giai đoạn giá thế giới biến động mạnh, nhiều doanh nghiệp như Saigon Co.op đã phải gồng mình giữ giá, đảm bảo bình ổn cho người tiêu dùng. Nay khi giá nguyên liệu toàn cầu đang giảm, các hệ thống bán lẻ trong nước tiếp tục chuyển lợi ích giảm giá đến tay người mua, thể hiện rõ qua chương trình giảm giá nhóm hàng thực phẩm tươi sống và hàng nhãn riêng Co.op đang được nhà bán lẻ này thực hiện tại các siêu thị Co.opmart và Co.op Food trên toàn quốc.

NGỌC TUYẾT