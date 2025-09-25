Mang đồ cũ đến siêu thị đổi đồ mới

Từ ngày 18-9 đến hết 1-10, hệ thống Co.opmart trên toàn quốc triển khai chương trình “Thu cũ - Đổi mới”, hỗ trợ khách hàng mang sản phẩm cũ (cùng loại/nhóm hàng) đến siêu thị để đổi mua sản phẩm mới với giá ưu đãi sâu, trong đó nhiều mặt hàng giảm đến 50%.

Theo chương trình, nhiều mặt hàng giảm sâu gồm: bình giữ nhiệt inox giảm 50%, từ 599.000 đồng/sản phẩm còn 299.000 đồng/sản phẩm; bình giữ nhiệt Sunhouse giảm 33%, từ 359.000 đồng/sản phẩm còn 239.000 đồng/sản phẩm.

Tương tự, nồi cơm điện Supor giảm 45%, từ 1.990.000 đồng/cái còn 1.090.000 đồng/cái; nồi cơm điện nắp liền Sunhouse giảm 50%, từ 1.390.000 đồng/cái còn 695.000 đồng/cái. Chảo xào hợp kim nhôm Sunhouse cũng giảm 50%, từ 349.000 đồng còn 174.000 đồng/cái; thau quai đúc inox giảm 35%, từ 122.000 đồng còn 79.900 đồng/cái; hộp nhựa Hokkaido giảm 50%, giá còn 109.000 đồng/sản phẩm…

Để tham gia chương trình, khách hàng chỉ cần mang sản phẩm cũ đúng nhóm sản phẩm muốn đổi đến Co.opmart gần nhất. Theo đại diện Co.opmart, thay vì chỉ giảm giá, chương trình hướng đến mục tiêu kép: giúp người tiêu dùng tiết kiệm chi phí khi nâng cấp đồ dùng gia đình và thu hồi - tái chế đúng quy trình để giảm rác thải, góp phần bảo vệ môi trường.

NGỌC LY