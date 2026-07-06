Xã hội

Ngày 7-7: Lấy mẫu ADN để xác minh danh tính hài cốt liệt sĩ nghi là Huỳnh Văn Quên

SGGPO

Chiều 6-7, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh TPHCM do Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, làm trưởng đoàn, đến xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh thăm gia đình ông Huỳnh Văn Mười, xác minh thông tin liên quan liệt sĩ Huỳnh Văn Quên.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM trao đổi với một người trong gia đình ông Huỳnh Văn Mười
Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM trao đổi với một người trong gia đình ông Huỳnh Văn Mười

Trước đó, đọc thông tin về hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính vừa tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng (TPHCM), gia đình ông Huỳnh Văn Mười cho rằng có nhiều chi tiết về họ tên, quê quán, đơn vị công tác trùng khớp với người thân đã hy sinh. Gia đình ông chủ động liên hệ với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng.

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Các anh chị em trong gia đình ông Huỳnh Văn Mười mong muốn sớm có kết quả xác định thân nhân liệt sĩ

Qua đối chiếu hồ sơ, bước đầu các thông tin có nhiều điểm phù hợp. Tuy nhiên, cơ quan chức năng ghi nhận còn một số nội dung cần tiếp tục xác minh. Cụ thể, Bằng Tổ quốc ghi công ghi tên liệt sĩ là Huỳnh Văn Quên, nhưng giấy báo tử do Quân khu 9 cấp lại ghi tên Huỳnh Văn Quyên.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung cho biết, để bảo đảm tính chính xác, ngày 7-7, Bộ Tư lệnh TPHCM sẽ phối hợp các đơn vị liên quan lấy mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ để giám định, xác định nhân thân.

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Nhiều năm qua, tấm Bằng Tổ quốc ghi công của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên luôn được gia đình gìn giữ, quý trọng

"Theo quy trình, sau khi có kết quả giám định ADN, các cơ quan chức năng sẽ triển khai những bước tiếp theo, đúng quy định", Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung thông tin.

Theo gia đình ông Huỳnh Văn Mười, liệt sĩ Huỳnh Văn Quên tham gia cách mạng từ sớm, sau đó nhập ngũ và hy sinh năm 1968. Gia đình chỉ nhận được giấy báo tử sau ngày đất nước thống nhất, nhiều năm qua chưa xác định được nơi an táng.

QUANG VINH

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Tây Ninh liệt sĩ Huỳnh Văn Quên quy tập hài cốt công viên lê thị riêng xác định ADN

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