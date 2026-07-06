Mưa lớn gây nhiều thiệt hại tại Điện Biên, Lai Châu

Tối 6-7, Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, mưa to đến rất to từ ngày 5 đến 6-7 gây nhiều thiệt hại về người, nhà ở, sản xuất và hạ tầng giao thông tại các tỉnh Điện Biên và Lai Châu.

Sạt lở tại tỉnh Điện Biên do mưa gió, ngày 6-7. Ảnh: CỤC QUẢN LÝ ĐÊ ĐIỀU VÀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

Tại tỉnh Lai Châu, mưa lũ làm 1 người tử vong. Nạn nhân là bà Sùng Thị Si (sinh năm 1981), trú ở bản Pú Đao (xã Lê Lợi), bị lũ cuốn khi đi qua suối. Theo báo cáo của địa phương, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nạn nhân và bàn giao cho gia đình mai táng.

Mưa lớn cũng gây sạt lở, ngập nước nhiều nhà dân. Trong đó, 7 hộ tại xã Nậm Mạ bị sạt taluy vào nhà, 3 nhà tại xã Tủa Sín Chải bị sạt lở.

Về sản xuất, trên 200ha lúa mới cấy tại xã Nậm Sỏ bị ngập úng; 13ha lúa tại xã Than Uyên, hơn 4,5ha lúa tại xã Tủa Sín Chải... bị ngập, vùi lấp hoặc sạt lở.

Mưa lũ còn làm thiệt hại 600m2 diện tích nuôi cá tầm tại xã Than Uyên do nước đục và hư hỏng hệ thống dẫn nước. Nhiều điểm sạt lở gây ách tắc trên các tuyến: quốc lộ 4D, quốc lộ 4H, quốc lộ 12, cùng nhiều tuyến tỉnh lộ.

Tại tỉnh Điện Biên, mưa lớn gây sạt lở, làm 16 nhà bị ảnh hưởng, gồm 8 nhà bị thiệt hại, 8 nhà khác nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở.

Tại thôn Đề Chu (xã Tủa Thàng) xuất hiện vết nứt hình cánh cung dài khoảng 40-50m, rộng 30-40cm, điểm lún sâu khoảng 60cm, đe dọa trực tiếp 4 hộ dân. Tại thôn Huổi Lóng (xã Tủa Thàng), sạt lở gần khu dân cư đe dọa 2 hộ dân; tại thôn Dê Dàng (xã Sính Phình) có 2 nhà nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở.

Sạt lở trên tỉnh lộ 140 Điện Biên. Ảnh: CỤC QUẢN LÝ ĐÊ ĐIỀU VÀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

Mưa lớn gây sạt lở tại Điện Biên, ngày 6-7. Ảnh: CỤC QUẢN LÝ ĐÊ ĐIỀU VÀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

Mưa lũ cũng làm 6 tuyến đường bị sạt lở, trong đó có quốc lộ 6 tại Km436+020 thuộc xã Nậm Nèn. Tổng khối lượng đất đá sạt lở xuống các tuyến đường khoảng 33.800m3, riêng xã Sính Phình khoảng 33.000m3. Tổng thiệt hại ước khoảng 2,4 tỷ đồng.

Chính quyền các địa phương huy động lực lượng quân sự, công an, biên phòng và các lực lượng xung kích cứu hộ, di dời người và tài sản khỏi khu vực nguy hiểm; khắc phục sạt lở, thông tuyến giao thông, sửa chữa hạ tầng; đồng thời rà soát các khu vực có nguy cơ cao, trực ban, theo dõi diễn biến mưa lũ để kịp thời ứng phó.

PHÚC VĂN