Siêu bão Bavi duy trì cường độ rất mạnh

Theo dữ liệu mới nhất của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA), siêu bão Bavi tiếp tục duy trì cường độ rất mạnh trên vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương.

Quỹ đạo dự báo siêu bão Bavi trên nền ảnh vệ tinh Himawari do Zoom Earth tổng hợp từ dữ liệu JMA và NOAA. Ảnh chụp màn hình, hồi 18 giờ ngày 6-7

Theo JMA, lúc 18 giờ ngày 6-7 (giờ Nhật Bản), tâm bão ở khoảng 15,1 độ vĩ Bắc - 143,4 độ kinh Đông, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/giờ. Bão được phân loại là "siêu bão rất mạnh", có áp suất trung tâm 910hPa, sức gió cực đại gần tâm đạt 55m/giây, giật tới 80m/giây.

JMA dự báo trong ngày 7 và 8-7, bão còn mạnh thêm khi áp suất trung tâm có thể giảm còn 905hPa, sức gió cực đại tăng lên 60m/giây.

Từ ngày 10 đến ngày 11-7, bão chuyển dần sang hướng Tây Bắc và suy giảm xuống cấp "bão rất mạnh"; tâm bão vẫn ở ngoài Biển Đông, hướng về khu vực lân cận đảo Đài Loan (Trung Quốc).

Trong khi đó, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia của Việt Nam nhận định, các mô hình dự báo hiện nay cho thấy, trong những ngày tới, bão tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, sau đó chuyển dần sang Tây Bắc.

Khả năng bão Bavi vào Biển Đông theo các mô hình dự báo hiện tại là không cao. Tuy nhiên, hoàn lưu rộng của bão có thể làm gió mùa Tây Nam trên Biển Đông hoạt động mạnh hơn.

Dự báo từ ngày 9 đến ngày 11-7, gió trên khu vực Bắc Biển Đông, giữa Biển Đông và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa, có thể mạnh cấp 6-7, sóng cao 3-5m, biển động.

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