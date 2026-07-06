Thủ tướng Lê Minh Hưng: Phong trào thi đua chỉ thực chất khi xuất phát từ cơ sở

Theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, tất cả các phong trào thi đua chỉ thực chất khi xuất phát từ cơ sở, bắt nguồn từ cơ sở và lấy đó là một trong những động lực để thúc đẩy phát triển, thực hiện các nhiệm vụ của từng ngành, địa phương.

Chiều 6-7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Hội đồng) chủ trì phiên họp lần thứ hai của Hội đồng nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu tại phiên họp lần thứ hai của Hội đồng nhiệm kỳ 2026-2031, chiều 6-7. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tại phiên họp, Hội đồng nhận định, trong 6 tháng đầu năm, các cấp, ngành, địa phương chủ động phát động, triển khai nhiều phong trào thi đua thiết thực, gắn với các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội; tập trung giải quyết những vấn đề khó, cấp bách phát sinh, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, các cấp, ngành, địa phương chủ động triển khai, phát động phong trào thi đua thực chất, sát thực tiễn, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, tạo đột phá để hoàn thành mục tiêu đã đề ra.

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu phong trào thi đua, công tác khen thưởng phải bám sát hơi thở cuộc sống, gắn với việc hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, có tính định lượng, kết quả, sản phẩm đầu ra rõ ràng với kết quả cuối cùng là đóng góp cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Trong đó, tập trung cụ thể hóa phong trào thi đua về tăng trưởng 2 con số. Các bộ, ngành, địa phương phải khẩn trương ban hành chương trình hành động với các nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể, thiết thực để triển khai thực hiện.

Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương chủ trì phiên họp lần thứ hai của Hội đồng nhiệm kỳ 2026-2031, chiều 6-7. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thủ tướng cũng yêu cầu đổi mới công tác khen thưởng theo hướng thực chất, hướng mạnh về cơ sở, ưu tiên người lao động trực tiếp, nhà khoa học, doanh nghiệp… có mô hình hay, đột phá, lan tỏa cao.

Theo Thủ tướng, tất cả các phong trào thi đua chỉ thực chất khi xuất phát từ cơ sở, bắt nguồn từ cơ sở và lấy đó là một trong những động lực để thúc đẩy phát triển, thực hiện các nhiệm vụ của từng ngành, địa phương.

Gợi mở một số định hướng trọng tâm, ưu tiên thời gian tới trong công tác thi đua, khen thưởng, Thủ tướng nhấn mạnh một số chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng như kết quả tăng trưởng GRDP, thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án trọng điểm quốc gia; xử lý các dự án ách tắc, tồn đọng; hoàn thiện thể chế, pháp luật; đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao...

Thủ tướng đặt vấn đề cần quan tâm hơn nữa việc tôn vinh, khen thưởng những điển hình tiên tiến ở cấp cơ sở, góp phần vào những kết quả đạt được trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án trọng điểm quốc gia.

Thủ tướng yêu cầu cần mạnh dạn khen thưởng những địa phương đã giải quyết triệt để, tháo gỡ được những khó khăn, điểm nghẽn, đưa những dự án tồn đọng trở lại hoạt động phục vụ cho tăng trưởng.

Thủ tướng tin tưởng, những nhiệm vụ, giải pháp được thống nhất tại phiên họp sẽ tạo ra những chuyển biến tích cực, đưa thi đua, khen thưởng tiếp tục trở thành nguồn động lực to lớn, huy động sức mạnh, sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược phát triển đất nước.

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LÂM NGUYÊN - THANH HOA