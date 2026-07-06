Hoàn thiện thể chế phải gắn với nâng cao chất lượng thực thi

Chiều 6-7, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì họp giao ban lãnh đạo Quốc hội với thường trực các cơ quan của Quốc hội về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu kết luận cuộc họp giao ban với các cơ quan của Quốc hội. Ảnh: CẨM HÀ

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến tại cuộc họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan của Quốc hội đã nỗ lực hoàn thành khối lượng công việc lớn, trong đó có nhiều nhiệm vụ mới, khó, chưa có tiền lệ, góp phần quan trọng vào thành công chung của đất nước.

Trong tổng số 164 nhiệm vụ đang triển khai, có 12 nhiệm vụ thường xuyên, 114 nhiệm vụ đã hoàn thành, 38 nhiệm vụ đang triển khai và không có nhiệm vụ quá hạn.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: CẨM HÀ

Theo Chủ tịch Quốc hội, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và an sinh xã hội của đất nước trong 6 tháng đầu năm đạt nhiều kết quả tích cực. Tăng trưởng GDP ước đạt 8,18%, cao nhất trong 15 năm trở lại đây; có 9 địa phương tăng trưởng 2 con số; thu ngân sách nhà nước đạt 62% dự toán, mức cao nhất từ trước đến nay; niềm tin của doanh nghiệp, nhà đầu tư và nhân dân tiếp tục được củng cố. Kết quả này có sự đóng góp quan trọng của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Quốc hội tiếp tục khẳng định vai trò là trụ cột trong hoàn thiện thể chế và thực hiện các nhiệm vụ chiến lược, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực mới cho phát triển đất nước.

Bên cạnh kết quả đạt được, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cơ quan phải nhìn thẳng vào những tồn tại để “đã tốt rồi thì phải tốt hơn nữa”. Theo Chủ tịch Quốc hội, điểm nghẽn hiện nay không còn chủ yếu nằm ở chủ trương, mà ở chất lượng tổ chức thực hiện.

Việc phối hợp giữa một số cơ quan có lúc chưa thật nhịp nhàng; chuyển đổi số và ứng dụng dữ liệu trong tham mưu, phục vụ chưa đáp ứng yêu cầu mới; công tác kiểm tra, đôn đốc, hậu kiểm và làm rõ trách nhiệm ở một số khâu chưa thật quyết liệt.

Đại biểu dự họp. Ảnh: CẨM HÀ

Lưu ý việc chuẩn bị hồ sơ cho các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các kỳ họp Quốc hội tới đây, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các bộ, ngành chuẩn bị tài liệu sớm, kỹ lưỡng. Nếu căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhiều nội dung hiện nay chưa bảo đảm yêu cầu về thời gian.

Từ thực tiễn 6 tháng đầu năm, Chủ tịch Quốc hội đề nghị toàn hệ thống tiếp tục quán triệt tinh thần: “Đổi mới tổ chức phải đi đôi với đổi mới tư duy; hoàn thiện thể chế phải gắn với nâng cao chất lượng thực thi; kỷ luật phải đi liền với trách nhiệm; hiệu quả cuối cùng phải được đo bằng kết quả cụ thể, bằng chất lượng phục vụ đại biểu Quốc hội, cử tri và nhân dân”.

Liên hệ việc sơ kết mô hình chính quyền 3 cấp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan của Quốc hội nghiên cứu kỹ các hạn chế, từ đó tự soi, tự sửa, kịp thời chấn chỉnh hoạt động.

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu tiếp tục lấy hoàn thiện thể chế là nhiệm vụ trọng tâm số 1 của Quốc hội; tập trung chuẩn bị tốt các nội dung trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất và kỳ họp thường lệ cuối năm; bảo đảm thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các chủ trương của Đảng. Đồng thời tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; bảo đảm mỗi quyết sách của Quốc hội đều có căn cứ chính trị đúng, cơ sở pháp lý vững, luận cứ khoa học chắc và tính khả thi cao.

Đề cập nhiệm vụ xây dựng Quốc hội số, Chủ tịch Quốc hội thống nhất chủ trương vận hành thử hệ thống Quốc hội số từ ngày 1-8 tới. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến cùng Văn phòng Quốc hội rà soát việc mua sắm trang thiết bị, các nội dung đầu tư cho chuyển đổi số; từ nay đến cuối năm tập trung giải ngân, mua sắm đủ trang thiết bị phục vụ yêu cầu chuyển đổi số.

Sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội. Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội quyết định thành lập Bộ phận Nghiên cứu chuyên đề trực thuộc Đảng ủy Quốc hội. Trên cơ sở kết quả Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc thành lập Cục Chuyển đổi số thuộc Văn phòng Quốc hội. Cục Chuyển đổi số là cục loại II, trực thuộc Văn phòng Quốc hội, có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở tài khoản theo quy định. Việc thành lập Cục Chuyển đổi số không làm tăng số lượng đơn vị trực thuộc Văn phòng Quốc hội, vẫn giữ tổng số 9 đơn vị; không làm tăng tổng biên chế của Văn phòng Quốc hội.

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ANH PHƯƠNG - CẨM HÀ