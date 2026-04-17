TPHCM tổ chức Liên hoan phim ngắn lần 2

Thực hiện kế hoạch của UBND TPHCM, Hội Điện ảnh TPHCM vừa có thông báo về việc gửi tác phẩm dự thi Liên hoan phim (LHP) ngắn TPHCM lần 2, năm 2026.

LHP ngắn TPHCM dành cho mọi đối tượng người làm phim chuyên nghiệp và không chuyên, không hạn chế về số lượng. Tác phẩm được thực hiện từ tháng 11-2023 đến ngày 31-3-2026. Ban tổ chức nhận đăng ký dự thi đến hết ngày 4-5.

Các tác phẩm dự thi thuộc 3 thể loại: phim truyện (tối đa 20 phút), phim tài liệu (tối đa 10 phút), phim hoạt hình (tối đa 7 phút) có ngôn ngữ thể hiện là tiếng Việt, chưa tham dự LHP khác, không vi phạm các quy định của Luật Điện ảnh và Luật Báo chí…

Các tác giả được vinh danh tại LHP ngắn TPHCM lần thứ 1, năm 2023. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Về mặt đề tài, khuyến khích các tác phẩm phản ánh đời sống xã hội, con người và sự nghiệp phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội TPHCM hiện nay (sau khi sáp nhập với Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương); biểu dương các khía cạnh tích cực và phê phán các biểu hiện tiêu cực; công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ đất nước, bảo vệ thành phố; những phong trào và nhân tố tích cực; bảo vệ biển đảo; phát triển du lịch; bảo vệ môi trường...

Về giải thưởng, ban tổ chức sẽ trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 3 giải Ba và 3 giải Khuyến khích cho các tác phẩm ở mỗi hạng mục phim dự thi.

Với các thành phần sáng tạo của đoàn phim, sẽ có các giải thưởng: Đạo diễn xuất sắc, Tác giả kịch bản xuất sắc, Quay phim xuất sắc, Âm nhạc xuất sắc, Nam/Nữ diễn viên chính và phụ xuất sắc...

Theo kế hoạch, lễ khai mạc LHP ngắn TPHCM lần 2 năm 2026 dự kiến được tổ chức vào ngày 5-6; lễ trao giải thưởng - bế mạc vào tối 7-6 tại Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ (đường Lữ Gia, phường Phú Thọ, TPHCM).

VĂN TUẤN