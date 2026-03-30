Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị Trường Đại học Luật TPHCM phát triển nghiên cứu khoa học gắn với hoạch định chính sách, đặc biệt trong các lĩnh vực mới như công nghệ, kinh tế số và dữ liệu.

Sáng 30-3, Trường Đại học Luật TPHCM (ULAW) tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm truyền thống (1976-2026) và 30 năm ngày mang tên Trường Đại học Luật TPHCM (1996-2026).

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Văn Nên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng; Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Hoàng Minh Sơn, Quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, địa phương.

TS Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh, Trường Đại học Luật TPHCM xác định phát triển theo mô hình đại học đa ngành định hướng nghiên cứu, lấy pháp luật làm trọng điểm, gắn kết chặt chẽ với các lĩnh vực kinh tế, công nghệ và quản trị, từng bước xây dựng mô hình đại học số.

Trên nền tảng truyền thống đã được vun đắp, nhà trường hướng tới đào tạo những thế hệ người học có tư duy liên ngành, năng lực thích ứng và khả năng giải quyết các vấn đề phức tạp của thực tiễn, tiếp tục đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Trường Đại học Luật TPHCM đón nhận Huân chương Lao động hạng Hai. Ảnh: ULAW

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng gửi lời chúc mừng tới các thế hệ lãnh đạo, giảng viên, người lao động và người học của Trường Đại học Luật TPHCM; đồng thời ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu nổi bật mà nhà trường đã đạt được trong suốt 50 năm xây dựng và phát triển.

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu đặt ra từ các chủ trương lớn của Đảng về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật; cũng như phát triển giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Những định hướng này đòi hỏi các cơ sở đào tạo luật phải không ngừng đổi mới để đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước, trong đó Trường Đại học Luật TPHCM giữ vai trò đặc biệt quan trọng.

Phó Thủ tướng đề nghị nhà trường tiếp tục triển khai hiệu quả các định hướng chiến lược, tập trung đổi mới chương trình đào tạo theo hướng hiện đại, hội nhập; phát triển nghiên cứu khoa học gắn với hoạch định chính sách, đặc biệt trong các lĩnh vực mới như công nghệ, kinh tế số và dữ liệu; đẩy mạnh tự chủ đại học gắn với trách nhiệm giải trình; tăng cường ứng dụng công nghệ số trong quản trị và giảng dạy; mở rộng hoạt động phục vụ cộng đồng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế.

Trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm, Giải thưởng “Tinh hoa Pháp lý-Legal Elite Award 2026” đã được công bố và trao cho 4 cá nhân tiêu biểu gồm: GS-TSKH Đào Trí Úc, nguyên Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật, được vinh danh ở hạng mục Sáng tạo, là học giả có đóng góp nền tảng trong việc định hình tư duy lý luận về nhà nước pháp quyền và khoa học pháp lý Việt Nam thời kỳ đổi mới. PGS-TS Hà Hùng Cường, nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp, được trao Giải Cống hiến, là người có dấu ấn sâu đậm trong quá trình hoạch định và triển khai nhiều chính sách lớn về cải cách pháp luật và tư pháp. GS-TS Võ Khánh Vinh, nguyên Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, được vinh danh ở hạng mục Thành tựu, là nhà khoa học có hệ thống công trình học thuật đồ sộ, góp phần phát triển các hướng nghiên cứu liên ngành và hiện đại hóa khoa học pháp lý Việt Nam. GS-TS Đỗ Văn Đại, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TPHCM, được trao Giải Kiến tạo. Ảnh: ULAW GS-TS Đỗ Văn Đại, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TPHCM, được trao Giải Kiến tạo, đại diện tiêu biểu của thế hệ luật học đương đại với những đóng góp nổi bật trong nghiên cứu, giảng dạy, phát triển án lệ và kết nối học thuật quốc tế.

