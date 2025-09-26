Ngày Thẻ Việt Nam 2025: Kiến tạo thanh toán số thông minh và bền vững

Sáng 26-9, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Công ty cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS), Báo Tiền phong và các đối tác tổ chức họp báo Ngày Thẻ Việt Nam năm 2025 với chủ đề “Một chạm - Vạn niềm tin”.

Phát biểu tại họp báo, ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán (NHNN) cho biết, Ngày Thẻ Việt Nam 2025 là dịp ghi nhận những thành tựu, kết quả triển khai về chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt của ngành ngân hàng, hướng đến thực hiện các mục tiêu ứng dụng khoa học công nghệ, cải cách thủ tục hành chính… đồng thời thể hiện sự đồng hành của ngành ngân hàng trong phát triển hệ sinh thái số các ngành, lĩnh vực khác.

Ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán (NHNN) phát biểu tại sự kiện, sáng 26-9

Theo đại diện NHNN, sau 5 năm triển khai Đề án thanh toán không dùng tiền mặt (2021 - 2025), tỷ lệ người trưởng thành có tài khoản ngân hàng đã đạt gần 87%; tốc độ tăng trưởng giao dịch bình quân đạt hơn 62%/năm. Giá trị giao dịch không tiền mặt hiện gấp 25 lần GDP, Việt Nam cũng là một trong những quốc gia tiên phong kết nối thanh toán QR xuyên biên giới với Thái Lan, Lào và Campuchia.

Trong khi đó, ông Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức cho biết, với chủ đề “Một chạm - Vạn niềm tin”, Ngày Thẻ Việt Nam 2025 đánh dấu cột mốc tổng kết 5 năm thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt (2021 - 2025), gắn liền với tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đây là dịp nhìn lại những bước tiến vượt bậc của ngành ngân hàng trong số hóa dịch vụ, khi tỷ lệ người trưởng thành có tài khoản đã đạt gần 87% và giá trị giao dịch không tiền mặt gấp 25 lần GDP.

Ông Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, phát biểu tại sự kiện, sáng 26-9

Với vai trò đồng tổ chức, ông Nguyễn Quang Minh, Tổng Giám đốc NAPAS, khẳng định đây không chỉ là một sự kiện truyền thông, mà còn là hành trình đầy cảm xúc, nơi NAPAS cùng các ngân hàng, tổ chức tài chính lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo trong thanh toán không dùng tiền mặt.

“Thông qua sự kiện Ngày Thẻ Việt Nam, NAPAS mong muốn mang đến cho người tiêu dùng - đặc biệt là những người trẻ và các gia đình trẻ cơ hội trải nghiệm trực tiếp các sản phẩm dịch vụ thanh toán mới, từ thanh toán chạm thẻ NAPAS không tiếp xúc, chuyển tiền hoặc thanh toán qua mã VietQR đến thanh toán qua VietQR Global cho du khách quốc tế... Những trải nghiệm này không chỉ giúp người tiêu dùng làm quen với các phương thức thanh toán hiện đại, mà còn góp phần hình thành tư duy quản lý tài chính cá nhân một cách chủ động và hiệu quả”, ông Nguyễn Quang Minh cho biết.

Ông Nguyễn Quang Minh, Tổng Giám đốc NAPAS, phát biểu tại sự kiện, sáng 26-9

Ngày Thẻ Việt Nam 2025 tiếp tục khẳng định sự đồng hành của ngành ngân hàng, doanh nghiệp và cộng đồng trong việc xây dựng hệ sinh thái thanh toán số hiện đại, minh bạch, an toàn, đóng góp tích cực cho mục tiêu phát triển nền kinh tế số và xã hội số tại Việt Nam.

Chuỗi sự kiện Ngày Thẻ Việt Nam 2025 sẽ diễn ra xuyên suốt trong tháng 10, bao gồm các nội dung: tọa đàm hướng nghiệp với chủ đề “Bảo vệ tài chính cá nhân - Làm chủ đồng tiền” tại Đại học Bách Khoa Hà Nội (ngày 2-10); hội thảo chuyên đề “Một chạm - Vạn niềm tin - Kiến tạo tương lai thanh toán số thông minh và bền vững” (ngày 7-10); sự kiện “Sóng Festival” (ngày 18 đến 19-10) và concert “Chạm Việt Nam” (ngày 19-10) và chiến dịch Mega Sale 2025 kéo dài đến hết tháng 12-2025.

