Nghệ An: Khen thưởng người đàn ông dũng cảm nhảy xuống sông cứu hai mẹ con

Sáng 13-4, UBND xã Vạn An (tỉnh Nghệ An) tổ chức khen thưởng đột xuất anh Nguyễn Trọng Khánh (40 tuổi, trú xóm Hà Long, xã Vạn An) vì đã có hành động dũng cảm, kịp thời cứu sống hai mẹ con trên sông Lam.

Lãnh đạo xã Vạn An trao giấy khen cùng phần thưởng kịp thời động viên anh Nguyễn Trọng Khánh

Tại buổi lễ, lãnh đạo địa phương biểu dương tinh thần dũng cảm, nhanh trí và nghĩa cử cao đẹp của anh Khánh. Hành động kịp thời của anh không chỉ cứu sống hai mẹ con trong tình huống nguy cấp mà còn góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn tích cực trong cộng đồng.

UBND xã Vạn An đã trao giấy khen cùng phần thưởng nhằm ghi nhận và động viên nghĩa cử đáng quý này.

Trước đó, vào tối 12-4, tại khu vực cầu Nam Đàn (xã Vạn An), một người phụ nữ trẻ bế theo con trai khoảng 5 tuổi bất ngờ trèo qua lan can và nhảy xuống sông Lam, nước đang chảy xiết. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến nhiều người xung quanh không kịp phản ứng.

Thời điểm này, đang đi dạo gần khu vực, nghe tiếng kêu cứu, anh Nguyễn Trọng Khánh lập tức lao xuống sông, nhanh chóng xác định vị trí hai mẹ con đang chới với giữa dòng nước. Bất chấp nguy hiểm, anh tiếp cận và cùng người dân đưa các nạn nhân vào bờ an toàn.

Trong quá trình cứu người, anh Khánh bị vật sắc cứa vào chân, gây vết thương khá sâu phải khâu nhiều mũi, tiêm phòng uốn ván. Hiện sức khỏe của anh đã ổn định.

DƯƠNG QUANG