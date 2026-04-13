Người dân đổ xô vào rừng bắt ve sầu, thu tiền triệu mỗi đêm

Giá ve sầu tăng mạnh những ngày qua đã thu hút đông đảo người dân các xã miền núi Long Quảng, Khe Tre, Nam Đông (TP Huế) đổ xô vào rừng tràm bắt loài côn trùng này.

Từ chập choạng tối hôm trước đến tận rạng sáng hôm sau, từng tốp người gồm đàn ông, phụ nữ và cả học sinh đội đèn pin, mang theo xô, thùng kéo vào các cánh rừng tràm, tìm bắt ve sầu.

Anh Hồ Văn Thanh, xã Long Quảng cho biết, từ khi có người thu mua ve sầu, tối nào chúng tôi cũng tranh thủ đi bắt ve. Trung bình mỗi đêm, mỗi người bắt được 1-2kg, có hôm được nhiều hơn.

"Ban đầu, thương lái thu mua ve sầu giá 150.000-160.000 đồng/kg. Những ngày gần đây, giá tăng lên 250.000-270.000 đồng/kg, khiến hoạt động này càng trở nên sôi động", anh Thanh cho biết.

Đàn ông, phụ nữ và học sinh các xã miền núi Nam Đông, TP Huế sử dụng đèn pin vào rừng tràm bắt ve

Thống kê sơ bộ từ chính quyền các địa phương, trung bình mỗi đêm, người dân tại ba xã Long Quảng, Khe Tre và Nam Đông bắt được từ 1,5-2 tấn ve sầu. Với giá thu mua khoảng 250.000 đồng/kg, tổng giá trị thu được mỗi đêm ước tính 375- 500 triệu đồng.

Thương lái thu gom ve sầu với giá từ 250.000-270.000 đồng/kg

Ông Hồ Sỹ Minh, Bí thư Đảng ủy xã Long Quảng cho rằng, việc người dân có thêm nguồn thu nhập là tín hiệu tích cực, góp phần cải thiện đời sống, nhất là trong điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, chính quyền cảnh báo những rủi ro khi vào rừng ban đêm bắt ve sầu như: lạc đường, tai nạn hoặc bị côn trùng, rắn độc tấn công. Mới đây một người dân tại xã Nam Đông trong lúc đi bắt ve ban đêm đã bị rắn hổ mang cắn, hiện đang trong tình trạng nguy kịch và được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Liên quan đến vấn đề này, ông Ngô Văn Minh, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm khu vực Nam Đông cho biết, người dân khai thác ve sầu hiện nay chủ yếu mang tính thời vụ, chưa ghi nhận tác động đáng kể đến môi trường rừng nếu không khai thác tận diệt. Song cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần khai thác hợp lý, tránh ảnh hưởng đến hệ sinh thái tự nhiên. Bên cạnh đó, đầu ra và mục đích sử dụng ve sầu chưa được làm rõ, tiềm ẩn những rủi ro về thị trường trong tương lai.

Người dân cho biết, ve sầu thường bò lên cây vào ban đêm, dễ bắt hơn so với ban ngày. Người quen địa hình có thể bắt được 5-10kg ve sầu mỗi đêm.

VĂN THẮNG