Sức sống cơ sở

Chuyển động xã phường

Năm 2026, mỗi địa phương đào tạo nghề ít nhất 50 lao động nông thôn

SGGP

UBND TPHCM vừa có yêu cầu triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn.

Cụ thể, UBND TPHCM yêu cầu trong năm 2026, Sở NN-MT định hướng các địa phương tổ chức đào tạo nghề nông nghiệp cho ít nhất 1.680 lao động nông thôn.

Trong đó, ưu tiên đào tạo lao động nông thôn diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, hộ nghèo, người dân tộc thiểu số, người khuyết tật, người thuộc diện hộ bị thu hồi đất nông nghiệp, hộ cận nghèo, lao động nữ...

UBND xã, phường, đặc khu triển khai đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn hàng năm phù hợp với tình hình thực tế. Cụ thể, mỗi xã, phường, đặc khu đào tạo ít nhất 50 lao động nông thôn, phù hợp với định hướng phát triển của địa phương.

ĐÔNG SƠN

