Khen thưởng 2 nhân viên cứu người phụ nữ tông vào barie lúc tàu hỏa chạy tới

Ngày 13-4, ông Trần Văn Dũng, Trưởng phòng Kỹ thuật An toàn, Công ty CP Đường sắt Thuận Hải, cho biết đơn vị đã có báo cáo đề nghị khen thưởng 2 nhân viên kịp thời ứng cứu, ngăn ngừa tai nạn nghiêm trọng .

Hai nhân viên đường sắt kịp thời hỗ trợ, đưa nạn nhân cùng phương tiện ra khỏi khu vực nguy hiểm

Theo thông tin ban đầu, sáng 10-4, khi đóng rào chắn đường ngang để đón tàu hàng, hai nhân viên là anh Đinh Hữu Phúc và Lê Hữu Phúc phát hiện bà B.T.K.N. (37 tuổi, trú xã Thuận Nam, tỉnh Khánh Hòa) điều khiển xe máy với tốc độ cao, thiếu quan sát, tông vào rào chắn rồi ngã xuống gần giữa đường ray.

Ngay lập tức, hai nhân viên trên tiếp cận, hỗ trợ đưa nạn nhân cùng phương tiện ra khỏi khu vực nguy hiểm lúc đoàn tàu đi qua vị trí này.

Liên quan vụ việc, Phòng CSGT, Công an tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp Công an xã Thuận Nam lập biên bản xử lý bà N. về hành vi vượt qua đường sắt khi rào chắn đang dịch chuyển. Hành vi này vi phạm quy định bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn nghiêm trọng đối với người tham gia giao thông và hoạt động chạy tàu.

HIẾU GIANG