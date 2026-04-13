Cứu hộ 4 cá thể gấu nuôi nhốt do doanh nghiệp tại TPHCM tự nguyện giao nộp

Ngày 13-4, Tổ chức Động vật châu Á phối hợp Chi cục Kiểm lâm TPHCM và Vườn quốc gia Bạch Mã (TP Huế) cứu hộ thành công 4 cá thể gấu nuôi nhốt do một doanh nghiệp tại TPHCM tự nguyện chuyển giao, đưa về chăm sóc tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam thuộc Vườn quốc gia Bạch Mã.

Bốn cá thể gấu gồm 2 gấu ngựa (Ursus thibetanus) và 2 gấu chó (Helarctos malayanus), đều trên 20 năm tuổi, được gắn chip quản lý từ năm 2005.

Sau khi được đưa về TP Huế, các cá thể gấu sẽ được cách ly tối thiểu 30 ngày để theo dõi sức khỏe trước khi hòa nhập môi trường bán tự nhiên.

Tiến sĩ Jill Robinson MBE, Nhà sáng lập, Tổng Giám đốc Tổ chức Động vật Châu Á trước lồng cứu hộ đưa gấu nuôi nhốt tại TPHCM về chăm sóc tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam thuộc Vườn quốc gia Bạch Mã

Tiến sĩ Jill Robinson MBE, Nhà sáng lập, Tổng Giám đốc Tổ chức Động vật châu Á, cho biết các cá thể gấu lần này đều đã lớn tuổi, có thời gian dài sống trong điều kiện nuôi nhốt nên sẽ xây dựng lộ trình chăm sóc riêng cho từng cá thể, phù hợp tình trạng sức khỏe và khả năng thích nghi.

Trao đổi với phóng viên Báo SGGP, TS Nguyễn Vũ Linh, Giám đốc Vườn quốc gia Bạch Mã, cho biết Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam đã chủ động chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, nhân lực để tiếp nhận các cá thể gấu; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan, bảo đảm việc tiếp nhận, cách ly và chăm sóc được thực hiện an toàn, đúng quy trình.

Theo TS Nguyễn Vũ Linh, đây là chuyến cứu hộ thứ hai trong năm 2026 của Tổ chức Động vật châu Á. Tính đến nay, tổ chức đã cứu hộ 295 cá thể gấu tại Việt Nam. Hiện cả nước vẫn còn khoảng 150 cá thể gấu nuôi nhốt.

VĂN THẮNG