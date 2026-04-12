Lâm Đồng: Liên tiếp xuất hiện mưa giải nhiệt

Chiều 12-4, mưa lớn trên diện rộng tiếp tục xuất hiện tại nhiều khu vực ở Lâm Đồng, góp phần giảm nguy cơ cháy rừng và hạ bớt nắng nóng những ngày qua.

Video: Mưa xối xả giúp giải nhiệt tại khu vực Đà Lạt. Thực hiện: ĐOÀN KIÊN

Lượng mưa được ghi nhận cao tại một số địa phương như phường Lâm Viên - Đà Lạt 57mm, Liang Biang - Đà Lạt 30mm, Xuân Hương - Đà Lạt 23mm, B’Lao 23mm, xã Bảo Lâm 1 21mm, Phú Sơn - Lâm Hà 20mm, xã Lạc Dương 10mm, xã Nam Ban - Lâm Hà 7mm... Tại các phường khác ở khu vực Đà Lạt và Bảo Lộc, lượng mưa tuy nhỏ nhưng cũng góp phần hạ nhiệt môi trường.

Cơn mưa nặng hạt chiều 12-4 tại phường Lâm Viên – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Trước đó, chiều 11-4, khu vực Đà Lạt cũng xuất hiện mưa lớn. Cơn mưa đã tưới mát nhiều diện tích cây trồng chủ lực của Lâm Đồng như cà phê, rau, hoa..., qua đó giúp người dân giảm bớt công sức và chi phí bơm tưới.

Mưa trên diện rộng giúp giải nhiệt, làm sạch bề mặt
Mưa lớn cũng xuất hiện tại khu vực Bảo Lộc làm thời tiết dịu nhẹ hơn

Theo Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ NN-MT), trong ngày 12-4, tại Lâm Đồng có 58 xã, phường và đặc khu Phú Quý được cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp V; 30 xã, phường ở mức cấp IV. Phần lớn các địa phương xuất hiện mưa trong chiều 12-4 nằm trong vùng cảnh báo cháy rừng cấp V, mức cao nhất, nên phần nào giúp giảm nguy cơ cháy.

ĐOÀN KIÊN

