Cao điểm đi lại dịp lễ 30-4, 1-5: Tăng cường phương tiện, kiểm soát giá vé

Dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 kéo dài, dự báo nhu cầu đi lại của người dân tăng mạnh. Các đơn vị giao thông vận tải đã chủ động xây dựng kế hoạch tăng cường phương tiện, kiểm soát giá vé và nâng cao chất lượng phục vụ nhằm đảm bảo hành khách đi lại thuận lợi, an toàn.

Theo lãnh đạo Bến xe Miền Đông mới (TPHCM), lượng hành khách qua bến trong dịp lễ 30-4 và 1-5 ước đạt hơn 40.000 lượt, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm trước. Cao điểm rơi vào ngày 30-4 với khoảng 11.500 lượt khách, tiếp đến là ngày 29-4 với khoảng 10.500 lượt. Bến xe đã chủ động xây dựng phương án điều phối, yêu cầu các doanh nghiệp vận tải tăng cường phương tiện, bố trí xe dự phòng để kịp thời giải tỏa khách.

Các đơn vị vận tải được yêu cầu niêm yết công khai giá vé, không để xảy ra tình trạng chen lấn, chờ đợi kéo dài. Trường hợp phát sinh sự cố, doanh nghiệp phải nhanh chóng bố trí xe thay thế và phối hợp với bến để điều động phương tiện phù hợp.

Về giá vé xe, theo ông Nguyễn Lâm Hải, Phó Giám đốc Bến xe Miền Đông mới, sẽ cho phép điều chỉnh tăng không quá 40% so với ngày thường trong 2 ngày cao điểm 29 và 30-4. Mức tăng áp dụng đối với các tuyến từ Đà Nẵng trở vào đến Lâm Đồng, Đồng Nai và miền Tây.

Trong khi đó, Bến xe Miền Tây (TPHCM) tổ chức bán vé từ 5 giờ đến 21 giờ đối với các đơn vị ủy thác và 24/24 giờ đối với đơn vị tự bán vé. Hành khách có thể mua vé trực tiếp tại bến, qua tổng đài hoặc website.

“Đối với các tuyến ĐBSCL, bến xe cho phép tăng giá vé tối đa 40% so với ngày thường trong hai ngày cao điểm dịp lễ. Các đơn vị vận tải phải kê khai, thông báo giá để niêm yết công khai, đồng thời bến căn cứ mức giá này để xây dựng bảng giá cho xe tăng cường, xe hợp đồng, tránh tình trạng thu phí tùy tiện”, ông Đặng Nguyễn Nguyên Huân, Phó Giám đốc Bến xe Miền Tây, khẳng định.

Về đường sắt, ông Thái Văn Truyền, Giám đốc Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn, cho biết, đã chính thức mở bán vé tàu khách dịp hè 2026, phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của người dân và du khách trong mùa cao điểm du lịch. Thời gian áp dụng cho các hành trình từ ngày 15-5 đến hết ngày 16-8, với nhiều phương án tổ chức vận tải và chính sách giá linh hoạt.

Theo kế hoạch, ngành đường sắt duy trì chạy thường xuyên 5 đôi tàu Thống Nhất Bắc - Nam trên tuyến Hà Nội - TPHCM, đóng vai trò trục vận tải chính, đáp ứng nhu cầu di chuyển xuyên suốt cả nước. Bên cạnh đó, các tuyến từ TPHCM đi các điểm du lịch trọng điểm như Nha Trang, Phan Thiết, Đà Nẵng, Quy Nhơn được tăng cường tần suất, bố trí chạy hàng ngày.

Trong đó, tuyến TPHCM - Nha Trang và TPHCM - Phan Thiết tiếp tục thu hút đông hành khách nhờ thời gian di chuyển hợp lý, chi phí cạnh tranh. Các tuyến đi miền Trung như TPHCM - Đà Nẵng (tàu SE21/SE22) hay TPHCM - Quy Nhơn (SE29/SE30) cũng được duy trì ổn định để phục vụ nhu cầu du lịch biển tăng cao trong mùa hè.

Về giá vé, ngành đường sắt sẽ giảm 10% vé lượt về đối với hành khách mua vé cá nhân khứ hồi; giảm 15% giá vé khứ hồi đối với các tàu SP2, SP4, SP8 (tuyến Hà Nội - Lào Cai). Hành khách mua vé tập thể từ 20 người trở lên, nếu mua trước từ 1 đến 19 ngày, được giảm giá từ 3%-9% giá vé.

Hành khách mua vé cá nhân trước ngày đi tàu từ 20 ngày trở lên sẽ được giảm 5%-10% giá vé, tuy nhiên số lượng vé giảm giá có hạn. Với hành khách mua vé sát ngày khởi hành (trong vòng 2 ngày trước giờ tàu chạy), giá vé sẽ được điều chỉnh tăng từ 5%-7% so với mức thông thường.

Trước đó, từ ngày 5-4, ngành đường sắt đã điều chỉnh tăng giá vé khoảng 3% đối với vận tải hành khách và từ 3%-5% đối với vận chuyển hàng hóa do chi phí nhiên liệu, đặc biệt là giá dầu diesel, liên tục biến động tăng. Tuy nhiên, các vé đã mua trước thời điểm điều chỉnh vẫn được giữ nguyên giá, đảm bảo quyền lợi cho hành khách.

