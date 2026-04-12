Sạt lở bờ sông Phú An (Đồng Tháp), hơn 1.000 hộ dân đi lại khó khăn

Vị trí sạt lở dài 75m tại xã Bình Phú, tỉnh Đồng Tháp khiến tuyến đường huyết mạch bị chia cắt, ảnh hưởng hơn 1.000 hộ dân, uy hiếp hơn 500ha sầu riêng và nhiều nhà dân ven sông.

Ngày 12-4, trên tuyến đường Đông sông Phú An, đoạn qua ấp 2, xã Bình Phú, tỉnh Đồng Tháp xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng làm đứt hoàn toàn tuyến giao thông huyết mạch của địa phương, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống dân sinh và sản xuất nông nghiệp.

Theo UBND xã Bình Phú, sự cố xảy ra vào khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày. Điểm sạt lở có chiều dài khoảng 75m, nằm trên phần đất của hai hộ dân. Toàn bộ thân đê bao ngăn triều cường kết hợp mặt đường giao thông đã bị nhấn chìm xuống sông, khiến tuyến đường bị chia cắt hoàn toàn. Tại hiện trường, nhiều vết nứt mới tiếp tục xuất hiện và lan rộng, làm gia tăng nguy cơ sạt lở dây chuyền tại khu vực lân cận.

Trước đó, tại Đồng Tháp, cũng xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng tại khu vực bờ sông Tiền

Sự cố còn tác động trực tiếp đến 5 căn nhà sống sát khu vực sông, trong đó có một hộ nghèo cần được hỗ trợ khẩn cấp. Các căn nhà hiện ở trong tình trạng mất an toàn, có nguy cơ đổ sập nếu bờ sông tiếp tục sụt lún.

Đáng chú ý, vụ sạt lở đã làm mất đoạn đê bao bảo vệ vùng sản xuất rộng hơn 500ha sầu riêng, đẩy khu vực chuyên canh đứng trước nguy cơ ngập úng khi triều cường dâng cao. Ngoài thiệt hại về hạ tầng, khoảng 1.000 hộ dân bị ảnh hưởng việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và sinh hoạt hàng ngày.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, lực lượng chức năng đã nhanh chóng rào chắn, cắm biển cảnh báo, cấm người dân qua lại khu vực nguy hiểm, đồng thời hướng dẫn lưu thông tạm. Chính quyền xã cũng bố trí cán bộ trực 24/24 giờ để theo dõi diễn biến, sẵn sàng hỗ trợ các hộ dân di dời người và tài sản.

Trước mức độ thiệt hại lớn, địa phương đã kiến nghị UBND tỉnh Đồng Tháp, Sở NN-MT và các ngành liên quan sớm khảo sát hiện trạng, hỗ trợ kinh phí xử lý khẩn cấp đoạn đê bao bị sạt lở và có chính sách an sinh giúp người dân ổn định cuộc sống.

NGỌC PHÚC