“Bếp gas chạy bằng nước”: Dùng AI lừa đảo người dùng mạng

Gần đây, mạng xã hội lan truyền dày đặc các video quảng cáo “bếp gas chạy bằng hơi nước" được tạo dựng bằng AI, thu hút hàng chục ngàn lượt tương tác. Với lời giới thiệu hấp dẫn như “không cần gas, không cần điện”. Những đoạn clip tưởng chừng “vui nhộn” lại là dấu hiệu của một chiêu trò lừa đảo tinh vi.

Những “xưởng sản xuất” không có thật

Chỉ cần gõ từ khóa “bếp gas chạy bằng nước” trên TikTok hay Facebook, hàng loạt video được tạo dựng, cắt ghép bằng AI xuất hiện. Đó là hình ảnh một chiếc bếp nhỏ gọn, ngọn lửa cháy xanh, cùng lời quảng cáo khẳng định chỉ cần đổ nước lọc vào là bếp có thể hoạt động liên tục.

Các clip được tạo dựng bằng AI quảng bá “bếp gas chạy bằng nước” gây hiểu lầm cho người dùng. Ảnh: Chụp màn hình

Một tài khoản TikTok tên N.H. liên tục đăng các clip quảng bá sản phẩm với nội dung “bếp ga chạy bằng hơi nước, không mùi không khói, tiết kiệm tối đa chi phí”. Đáng chú ý, các video này còn gắn đường link dẫn sang sàn thương mại điện tử, kèm mã giảm giá để kích thích mua hàng. Nhưng khi phóng viên tìm trên sàn thương mại thì đó là thông tin giả.

Ở một tài khoản khác đăng tải các clip một “xưởng sản xuất” bếp gas quy mô lớn, với dây chuyền hiện đại, công nhân làm việc chuyên nghiệp. Tuy nhiên, các video này đều có dấu hiệu được tạo dựng bằng công nghệ AI, từ hình ảnh đến giọng nói, khiến người xem khó phân biệt thật, giả.

Một số tài khoản còn “nâng cấp” kịch bản lừa đảo khi dựng bối cảnh như trong siêu thị điện máy, có “nhân viên bán hàng” tư vấn trực tiếp về sản phẩm “bếp nước điện tạo hydro”, tạo cảm giác tin cậy với người dùng như đang mua hàng tại cửa hàng chính thống. Mỗi video thu hút hàng ngàn bình luận, nhiều người bày tỏ sự quan tâm, thậm chí có người cho biết muốn mua để mang đi du lịch vì “nhỏ gọn, tiện lợi, an toàn”.

“Có dấu hiệu sai sự thật, tiềm ẩn rủi ro"

Trước làn sóng quảng cáo rầm rộ, cơ quan công an đã phát đi cảnh báo về nguy cơ lừa đảo từ sản phẩm này. Theo đó, các thông tin về “bếp gas chạy bằng nước” có dấu hiệu sai sự thật, tiềm ẩn rủi ro cho người tiêu dùng.

Theo cơ quan công an, về bản chất khoa học, nước (H₂O) muốn tạo ra khí hydro, một chất có thể cháy, phải trải qua quá trình điện phân, đòi hỏi nguồn năng lượng lớn và thiết bị công nghệ cao. Do đó, không thể tồn tại một loại bếp dân dụng giá rẻ có thể “tạo lửa từ nước” như quảng cáo.

Có thể nói, đây là dạng nội dung “phi logic khoa học” nhưng lại được ngụy trang khéo léo bằng hình ảnh trực quan và lời dẫn thuyết phục, khiến người xem dễ tin. Các đối tượng lợi dụng công nghệ AI để dựng video giả, đánh vào tâm lý ham rẻ, thích sản phẩm “công nghệ mới” của người tiêu dùng, đặc biệt trong bối cảnh giá nhiên liệu có sự biến động trên thị trường.

Cơ quan công an khuyến cáo, người dân cần cảnh giác, không tin vào quảng cáo chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội; cần tìm hiểu kỹ thông tin, tham khảo ý kiến người có chuyên môn trước khi mua. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, báo ngay cho cơ quan công an gần nhất.

Chia sẻ tin giả cũng bị xử phạt Luật sư Hà Hải, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TPHCM, cho biết, theo quy định tại Nghị định 147/2024 quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng, tin giả là những thông tin sai lệch một phần hoặc toàn bộ so với sự thật, do một hoặc nhiều chủ thể tạo ra nhằm phục vụ mục đích, ý đồ riêng. Theo Nghị định 15/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 14/2022/NĐ-CP), hành vi cung cấp hoặc chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc… trên mạng xã hội có thể bị xử phạt 10-20 triệu đồng đối với tổ chức, và 5-10 triệu đồng đối với cá nhân, đồng thời buộc phải gỡ bỏ nội dung vi phạm. Pháp luật không phân biệt người “tạo tin” hay chỉ “chia sẻ lại”. Chỉ cần hành vi lan truyền thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng đến tổ chức, cá nhân thì người thực hiện phải chịu trách nhiệm pháp lý tương ứng.

