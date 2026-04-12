Tiệm bánh mì khiến hơn 100 người ngộ độc ở Vũng Tàu bị xử phạt

Tiệm bánh mì tại Vũng Tàu bị xử phạt và đình chỉ hoạt động 3 tháng do vi phạm nhiều quy định về an toàn thực phẩm.

Tiệm bánh mì bị xử phạt 32 triệu đồng

Ngày 12-4, UBND phường Vũng Tàu (TPHCM) cho biết, vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở kinh doanh bánh mì có địa chỉ tại số 13 Đồ Chiểu (thường gọi là bánh mì “không tên” do không treo bảng hiệu). Cơ sở này đã vi phạm nghiêm trọng các quy định về an toàn thực phẩm, khiến hơn 100 người bị ngộ độc.

Theo quyết định xử phạt, bà L.T.B.T. (SN 1977), chủ hộ kinh doanh đã có 3 hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Cụ thể: Cơ sở sử dụng người trực tiếp chế biến thức ăn không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm; chủ cơ sở cũng không có giấy xác nhận tập huấn; kinh doanh dịch vụ ăn uống khi chưa được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Cơ quan chức năng lấy mẫu xét nghiệm để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Căn cứ các quy định hiện hành, UBND phường Vũng Tàu đã áp dụng mức phạt tiền tổng cộng 32 triệu đồng.

Theo quyết định, bà T. phải chấp hành nộp phạt trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định. Trường hợp không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế theo quy định và phải nộp thêm tiền chậm nộp. Ngoài ra, cơ sở này còn bị đình chỉ toàn bộ hoạt động kinh doanh trong 3 tháng.

Trước đó, vào đầu tháng 3, ngành y tế đã ghi nhận 108 trường hợp (bao gồm cả trẻ em, người già và phụ nữ mang thai) đến khám và điều trị tại các cơ sở y tế với các triệu chứng đau bụng, nôn ói sau khi sử dụng bánh mì tại cơ sở này.

KHÁNH CHI