Xã hội

Gia Lai: Cháy nhà khiến 1 người tử vong

SGGPO

Ngày 13-4, UBND phường An Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) đã có thông tin ban đầu về vụ cháy nhà khiến 1 người tử vong xảy ra sáng cùng ngày.

Vụ cháy xảy ra khoảng 4 giờ 25 phút ngày 13-4 tại nhà ông Ng.T.H. (sinh năm 1937) ở số 77 Cao Bá Quát, phường An Nhơn Đông.

Clip hiện trường đang được lực lượng chức năng phong tỏa để khám nghiệm, làm rõ
Lực lượng chức năng đang khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy

Ngay khi nhận tin báo, Công an phường An Nhơn Đông huy động toàn bộ cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tham gia chữa cháy, đồng thời liên hệ Phòng Cảnh sát PCCC-CN-CH Công an tỉnh để tăng cường hỗ trợ. Đến 4 giờ 49 phút, đám cháy cơ bản được khống chế và được dập tắt hoàn toàn vào 5 giờ 30 phút cùng ngày.

Toàn bộ tài sản trong ngôi nhà bị thiêu cháy

Theo một lãnh đạo UBND phường An Nhơn Đông, sau khi khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 1 thi thể trong ngôi nhà (chưa rõ danh tính). Toàn bộ tài sản, vật dụng trong nhà bị thiêu rụi.

Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc và xác minh danh tính nạn nhân.

NGỌC OAI

Từ khóa

cháy nhà điều tra thi thể công an tử vong chữa cháy dập lửa khám nghiệm làm rõ nắng nóng khô hạn

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn