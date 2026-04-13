Nắng nóng sẽ giảm dần ở một số nơi

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, nắng nóng tiếp tục duy trì trên phạm vi rộng, tập trung gay gắt tại khu vực Trung bộ. Từ ngày 15 đến 17-4, nắng nóng tạm thời suy giảm ở từng khu vực.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, từ ngày 13 đến 14-4, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có nhiệt độ phổ biến 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C, độ ẩm 30-35%, thời gian nắng nóng từ 10 giờ đến 17 giờ.

Tây Bắc bộ, TP Đà Nẵng và khu vực phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi - Đắk Lắk có nhiệt độ 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C, độ ẩm 35-40%, thời gian nắng nóng từ 12 giờ đến 16 giờ. Đông Bắc bộ (trừ Quảng Ninh - Hải Phòng), khu vực Tây Nguyên và Nam bộ có nhiệt độ phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C, độ ẩm 45-50%, thời gian nắng nóng từ 13 giờ đến 16 giờ.

Cơ quan khí tượng cho biết, từ ngày 15 đến 16-4, nắng nóng tại Bắc bộ, Tây Nguyên và Nam bộ có xu hướng dịu dần. Riêng khu vực Trung bộ, nắng nóng còn duy trì và đến ngày 17-4 mới có khả năng giảm dần. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị ở mức cấp 2.

Theo dữ liệu của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, ngày 12-4, nắng nóng đã xảy ra khắp cả nước. Khu vực từ Nghệ An đến TP Huế xuất hiện nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ phổ biến 38-40 độ C, có nơi ghi nhận trên 40-41 độ C. Độ ẩm không khí ở mức thấp, phổ biến 30-35%. Nền nhiệt cao kết hợp độ ẩm thấp làm gia tăng nguy cơ cháy nổ, cháy rừng và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, đặc biệt trong các khung giờ nắng nóng kéo dài trong ngày.

PHÚC VĂN