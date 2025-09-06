Nghệ An: Nước suối Nậm Huống bất ngờ đổi màu đỏ quạch

Ngày 6-9, người dân trên địa bàn các xã Châu Hồng, Mường Ham, Quỳ Hợp (tỉnh Nghệ An) phát hiện nước suối Nậm Huống bất ngờ chuyển màu đỏ quạch, gây hoang mang trong cộng đồng.

Nước suối Nậm Huống bất ngờ chuyển màu đỏ quạch

Theo ghi nhận của người dân, dù những ngày qua không có mưa, nhưng từ sáng cùng ngày, dòng nước trong xanh của suối Nậm Huống bắt đầu đục ngầu, sau đó chuyển sang màu vàng rồi đỏ quạch. Đến chiều 6-9, dòng nước màu đỏ tiếp tục chảy về hạ lưu, qua xã Quỳ Hợp và đổ vào sông Dinh.

Ông Cao Thế Bảo, Chủ tịch UBND xã Châu Hồng cho biết, chính quyền địa phương đã phối hợp với Công an xã thành lập tổ kiểm tra và tiến hành kiểm tra thực địa. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chưa xác định được nguyên nhân cụ thể.

Trước đó, vào tháng 7-2024, suối Nậm Huống cũng từng xuất hiện hiện tượng nước đổi màu vàng đục kèm theo cá chết hàng loạt. Qua kiểm tra một công ty khai thác quặng thiếc tại khu vực đầu nguồn Suối Bắc, cơ quan chức năng xác định có 5/8 thông số môi trường vượt quy chuẩn cho phép.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được các cơ quan chức năng theo dõi, làm rõ.

DUY CƯỜNG