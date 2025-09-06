Xã hội

Nghệ An: Nước suối Nậm Huống bất ngờ đổi màu đỏ quạch

SGGPO

Ngày 6-9, người dân trên địa bàn các xã Châu Hồng, Mường Ham, Quỳ Hợp (tỉnh Nghệ An) phát hiện nước suối Nậm Huống bất ngờ chuyển màu đỏ quạch, gây hoang mang trong cộng đồng.

1.jpg
Nước suối Nậm Huống bất ngờ chuyển màu đỏ quạch

Theo ghi nhận của người dân, dù những ngày qua không có mưa, nhưng từ sáng cùng ngày, dòng nước trong xanh của suối Nậm Huống bắt đầu đục ngầu, sau đó chuyển sang màu vàng rồi đỏ quạch. Đến chiều 6-9, dòng nước màu đỏ tiếp tục chảy về hạ lưu, qua xã Quỳ Hợp và đổ vào sông Dinh.

Ông Cao Thế Bảo, Chủ tịch UBND xã Châu Hồng cho biết, chính quyền địa phương đã phối hợp với Công an xã thành lập tổ kiểm tra và tiến hành kiểm tra thực địa. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chưa xác định được nguyên nhân cụ thể.

Trước đó, vào tháng 7-2024, suối Nậm Huống cũng từng xuất hiện hiện tượng nước đổi màu vàng đục kèm theo cá chết hàng loạt. Qua kiểm tra một công ty khai thác quặng thiếc tại khu vực đầu nguồn Suối Bắc, cơ quan chức năng xác định có 5/8 thông số môi trường vượt quy chuẩn cho phép.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được các cơ quan chức năng theo dõi, làm rõ.

Tin liên quan
DUY CƯỜNG

Từ khóa

suối Nậm Huống Quỳ Hợp Châu Hồng Nghệ An bất ngờ chuyển màu đỏ quạch khai thác quặng

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn