Nghệ sĩ nổi tiếng Kenny G tham gia dự án âm nhạc vì cộng đồng ở Việt Nam

Đây là hoạt động mở màn cho dự án âm nhạc quốc tế vì cộng đồng Good morning Vietnam. Dự kiến, Kenny G Live in Vietnam sẽ diễn ra tối 14-11 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình theo đúng tiêu chuẩn quốc tế.

Tại đêm diễn, nghệ sĩ Kenny G - người từng đoạt giải Grammy với tác phẩm Forever in love cùng với ban nhạc đồng hành sẽ chơi trực tiếp toàn bộ những nhạc khúc nổi tiếng nhất trong suốt những năm qua như: Going home, Havana, Romeo & Juliet, My heart will go on...

Tổng biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh, Trưởng Ban chỉ đạo chương trình, cho biết, Báo Nhân Dân muốn mời gọi các nghệ sĩ nổi tiếng quốc tế đến không chỉ với mục đích đưa âm nhạc đỉnh cao của thế giới đến Việt Nam mà còn nhằm giúp quảng bá hình ảnh, đất nước và con người Việt Nam.

Bên cạnh đó, dự án còn mang giá trị nhân văn sâu sắc bởi toàn bộ số tiền bán vé sẽ được dùng vào mục đích từ thiện.