Trưng bày sách chào mừng Quốc khánh 2-9

Từ nay đến hết ngày 25-8, tại Đường sách TPHCM diễn ra hoạt động trưng bày sách chào mừng 80 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2025) với chủ đề “80 năm Tự hào một dải non sông - Văn hóa đồng hành cùng dân tộc”.

Trưng bày quy tụ hơn 80 tựa sách tiêu biểu về lịch sử, chiến tranh, cách mạng, văn hóa và văn học kháng chiến. Trong đó có nhiều ấn phẩm quý viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về những trang sử hào hùng của dân tộc, cùng những tác phẩm văn học - nghệ thuật phản ánh tinh thần bất khuất, ý chí kiên cường và khát vọng độc lập, tự do của nhân dân Việt Nam.

Hoạt động trưng bày sách có sự tham gia của các đơn vị: NXB Trẻ, NXB Kim Đồng, NXB Tổng hợp TPHCM, NXB Chính trị quốc gia Sự thật; mang đến nhiều ấn phẩm giàu ý nghĩa và có giá trị như: Dấu ấn Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Sự thật về nạn đói năm 1945 - Qua tư liệu và ký ức lịch sử, Chặt xiềng - Những tài liệu lịch sử từ chính biến tháng ba đến Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Chuyện người nữ giải phóng quân kéo cờ trong ngày độc lập… Đây không chỉ là dịp để độc giả cùng nhìn lại chặng đường 80 năm xây dựng và phát triển đất nước, mà còn khẳng định vai trò đồng hành của văn hóa và tri thức trong mọi giai đoạn lịch sử.

QUỲNH YÊN