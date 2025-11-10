Phim ngoại lấn áp cuộc đua phòng vé dịp cuối tuần

Dù có 2 tác phẩm mới mang góc nhìn thể nghiệm, mới mẻ ra mắt nhưng các phim Việt vẫn không thể vượt lên phim ngoại ở cuộc đua phòng vé cuối tuần qua.

Theo thống kê của chuyên trang phòng vé độc lập Box Office Vietnam trong cuối tuần qua (từ ngày 7 đến ngày 9-11), 3 vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Việt đều thuộc về các phim ngoại nhập, dù doanh thu không mấy bùng nổ.

Bảng xếp hạng doanh thu phòng vé tuần từ ngày 7 đến 9-11. Nguồn: Box Office Vietnam

Đứng đầu phòng vé tuần qua là phim hành động phiêu lưu Quái thú vô hình: Vùng đất chết chóc với doanh thu hơn 6,5 tỷ đồng cùng 57.288 vé bán ra và 3.420 suất chiếu.

Tác phẩm này cũng được ra mắt đồng thời tại Bắc Mỹ tuần qua, chiếm vị trí đầu bảng phòng vé với doanh thu 40 triệu USD.

Bám sát trên bảng xếp hạng phòng vé là thương hiệu khá quen thuộc với khán giả Việt Tình người duyên ma 2025: Nhắm Mak yêu luôn. Đây là phần tiếp theo trong loạt phim Tình người duyên ma rất được khán giả Việt Nam yêu thích. Tuy nhiên, phần phim mới nhất này lại chưa thành công như mong đợi khi chỉ thu về hơn 5,9 tỷ đồng với gần 63.000 vé đã bán ra.

Vị trí số 3 tuần qua thuộc về tác phẩm kinh dị không mấy đình đám Lọ lem chơi ngải với doanh thu chỉ hơn 3,2 tỷ đồng.

Thai chiêu tài có kịch bản và diễn xuất ấn tượng cũng không bùng nổ phòng vé. Ảnh: ĐPCC

Trong top 5 phòng vé, có 2 phim Việt nhưng đều là những tác phẩm đã ra mắt trước đó, gồm Cục vàng của ngoại với hơn 3 tỷ đồng doanh thu, nâng con số tổng lên hơn 80 tỷ đồng. Cải mả dù vướng rất nhiều tranh cãi cũng duy trì vị trí số 5 với doanh thu gần 2,3 tỷ đồng, đạt tổng doanh thu hơn 18 tỷ đồng.

Tuần qua, 2 phim Việt mới ra mắt là Thai chiêu tài và Trái tim què quặt không mấy thành công.

Thai chiêu tài đứng ở vị trí số 7 với doanh thu chỉ hơn 1,5 tỷ đồng. Cùng với doanh thu các suất chiếu sớm và số lượng vé đặt trước phim hiện đạt hơn 2,3 tỷ đồng.

Điểm cộng lớn về diễn xuất và kịch bản lạ cũng không giúp Trái tim què quặt chinh phục khán giả. Ảnh: ĐPCC

Trong khi đó, Trái tim què quặt chốt sổ top 10 nhưng cũng đạt chưa đến 500 triệu đồng. Hiện phim mới đạt tổng doanh thu hơn 560 triệu đồng.

Các phim còn lại trong top 10 còn có: Godzilla trừ một, Mộ đom đóm và Phá đám: Sinh nhật mẹ.

Tuần này, thị trường chào đón nhiều tác phẩm mới ra rạp được mong đợi.

Đáng chú ý là phim Việt Truy tìm long diên hương với sự tham gia của dàn diễn viên là những gương mặt quen thuộc: Quang Tuấn, Ma Ran Đô, Hoàng tóc dài, Nguyên Thảo, Doãn Quốc Đam...

Các phim ngoại nhập ra mắt tuần này cũng là những tác phẩm chất lượng: Không bông tuyết nào trong sạch, Trốn chạy tử thần, Sư thầy gặp sư lầy, Núi tế vong.

HẢI DUY