Hết bị tát thật, Thái Hòa còn nghe chửi không thương tiếc

Những tình tiết mới nhất của bộ phim Cuộc chiến hạ lưu đang đi đến hồi gay cấn, đặc biệt khi những biến cố xảy ra dồn dập với gia đình anh Sáng do Thái Hòa thủ vai.

Trong diễn biến mới nhất, gia đình anh Sáng (Thái Hòa đóng) đối mặt thử thách mới khi đứng trước nguy cơ mất nhà. Sau 10 năm biệt tích, vợ cũ anh - chị Huyền (Phúc An đóng) bất ngờ trở về, khiến Nhi (Trịnh Thảo đóng) dọn về sống với mẹ vì biết ba quá khó khăn để nuôi mình ăn học.

Trong bữa cơm chia tay, Nhi tặng cả nhà chiếc áo tự thiết kế như món quà tạm biệt. Lời khen “Cái áo đẹp nhất từ đó đến giờ của ba” cũng trở thành lời chia ly anh gửi đến con gái.

Con gái nhân vật của Thái Hòa quyết định về sống chung với mẹ. Ảnh: ĐPCC

Liên quan đến câu chuyện về khu đất, vì không thể chứng minh quyền sở hữu, gia đình chỉ nhận được đề nghị số tiền 100 triệu đồng để rời đi, khiến họ sắp rơi vào cảnh “tan đàn xẻ nghé”.

Nghi vấn “cái nhà này chưa chắc gì của bà” từ anh Sáng đã khiến bà Hai (NSƯT Kim Phương đóng) tức giận và xuống tay tát thẳng nhân vật của Thái Hòa.

Được biết, cảnh này được thực hiện thật, không qua luyện tập hay bàn bạc trước. Nữ nghệ sĩ gạo cội nhận định, nếu đánh giả, người xem sẽ cảm nhận được và cảnh quay mất đi sự thuyết phục.

Phân cảnh nhân vật của Thái Hòa bị NSƯT Kim Phương tát thật được bình luận sôi nổi. Ảnh: ĐPCC

Theo chia sẻ của nghệ sĩ Kim Phương, với diễn viên chuyên nghiệp như Thái Hòa phải nhận cái tát đúng nghĩa mới tạo hiệu quả. Bà cũng tiết lộ cảnh quay này phải quay nhiều góc và lần nào Thái Hòa cũng đứng yên cho bà tát.

Nữ nghệ sĩ cũng cho biết, đã vận dụng kỹ thuật bằng cách dang rộng tay tạo khoảng cách xa hơn để khi chạm vào mặt, lực cũng nhẹ. Đặc biệt, vì bà lớn tuổi nên lực tát cũng yếu hơn so với các bạn trẻ.

Ngoài việc bị tát, nhân vật của Thái Hòa còn phải chịu những lời lẽ cay độc từ chủ khu đất - Mạnh (Nguyễn Xuân Phúc đóng).

Theo Thái Hòa, đây là một trong hai khoảnh khắc khiến nhân vật cảm thấy nhục nhã nhất, bên cạnh cảnh “cầu cứu” cộng đồng mạng. Theo Thái Hòa, cái nhục không phải từ sự sỉ vả mà vì anh lại một lần nữa phản bội lý tưởng “nghèo nhưng không hèn” của mình.

Xuân Phúc có vai diễn phản diện ấn tượng trong Cuộc chiến hạ lưu. Ảnh: ĐPCC

Đây cũng là phân đoạn khiến diễn viên Nguyễn Xuân Phúc rất thích thú bởi đến đây, khán giả sẽ thấy được bản chất của Mạnh, trịch thượng và ẩn chứa mưu mô, xảo quyệt bên trong. Vai diễn này cũng là thử thách mới trong sự nghiệp diễn xuất của Xuân Phúc sau loạt vai chính diện quen thuộc.

Cuộc chiến hạ lưu được lấy cảm hứng từ tác phẩm Vợ nhặt của nhà văn Kim Lân. Những tình tiết mới nhất cũng phần nào làm rõ điều đó bởi, hóa ra cả gia đình nghèo đều là những mảnh đời “nhặt” nhau mà thành. Bà Hai cưu mang cha con anh Sáng, anh Sáng rủ ba mẹ con chị Bé Gái (Lê Phương đóng) về ở chung, chị Bé Gái “lượm” hai đứa nhỏ và cuối cùng là chúng nhận nuôi chú mèo con bị bỏ rơi.

Phim hiện đang phát sóng độc quyền trên VieON vào lúc 20 giờ ngày 20-11. Tính đến ngày 17-11, phim hiện thu hút hơn 180 triệu lượt xem trên các nền tảng trực tuyến đồng thời được thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội.

HẢI DUY