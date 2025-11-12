Phương Anh Đào làm mẹ đơn thân trong phim Tết 2026

Tác phẩm của đạo diễn Lê Thanh Sơn - " Báu vật trời cho" vừa ra mắt teaser, trong đó hé lộ về nhân vật do Phương Anh Đào thể hiện cùng những mối quan hệ phức tạp, bí ẩn.

Teaser phim "Báu vật trời cho" hé lộ bước đầu tính cách và số phận các nhân vật chính. Ảnh: ĐPCC

Teaser mở đầu với khung cảnh bình yên của làng chài Yên Hòa vào sớm mai. Nhưng không khí ấy nhanh chóng bị chấm dứt khi Ngọc (Phương Anh Đào) dường như muốn cự tuyệt Hồng (Tuấn Trần) và chỉ coi anh như một người làm dịch vụ du lịch chuyên nghiệp.

Những tưởng, vô số khoảnh khắc hạnh phúc của mẹ con Ngọc bên Hồng sẽ mang đến cái kết hạnh phúc. Nhưng hóa ra, cô đang trong cuộc chạy trốn khỏi quá khứ, nỗi đau và bí mật của chính mình.

Diễn biến sau đó còn có sự xuất hiện của Thiên - nhân vật phản diện do Quách Ngọc Ngoan thủ vai, hứa hẹn lật mở nhiều bí mật trong mối quan hệ đa chiều phức tạp này.

Thông qua teaser, chân dung các nhân vật dần được hé mở. Phương Anh Đào hóa thân vào vai người mẹ đơn thân vừa mạnh mẽ, vừa tổn thương.

Phương Anh Đào lần đầu làm mẹ đơn thân trên màn ảnh. Ảnh: ĐPCC

Tuấn Trần gây tò mò, khiến khán giả không thể đoán được anh là ân nhân, người đồng hành hay kẻ chen giữa cuộc đời Ngọc.

Quách Ngọc Ngoan đánh dấu màn trở lại ấn tượng với ánh nhìn lạnh lẽo, giọng thoại đầy uy lực, khắc họa một phản diện vừa đáng sợ vừa mê hoặc.

Theo ê-kíp, Báu vật trời cho không chỉ hứa hẹn là một câu chuyện phim Tết hài hước hay kịch tính đơn thuần, mà còn là hành trình tìm kiếm sự cân bằng giữa quá khứ và hiện tại, giữa tổn thương và chữa lành, giữa bản năng và tình thương.

Ẩn sau những lớp sóng, những màn rượt đuổi và nước mắt, bộ phim dường như muốn nhắn gửi rằng: đôi khi, “báu vật trời cho” không nằm ở những thứ lớn lao, mà là ở chính con người, ở tình cảm và ở cách ta lựa chọn yêu thương giữa những giông bão của cuộc đời.

Phim còn có sự tham gia của nghệ sĩ Trung Dân. Ảnh: ĐPCC

Phim đánh dấu màn tái hợp của bộ đôi đạo diễn - biên kịch Lê Thanh Sơn và Trần Khánh Hoàng - những cái tên góp phần làm nên thành công lớn của Em chưa 18.

Dàn diễn viên trong phim ngoài bộ ba Tuấn Trần - Phương Anh Đào - Quách Ngọc Ngoan, còn có sự tham gia của nhiều cái tên vừa quen thuộc, vừa đầy tiềm năng: nghệ sĩ Trung Dân, Võ Tấn Phát, Hưng Nguyễn, La Thành, Khương Lê, Thư Đan, Bích Ngọc, Tạ Lâm...

Phim dự kiến khởi chiếu vào dịp Tết 2026.

HẢI DUY