Ra mắt phim về nạn lừa đảo, nhà sản xuất kể chuyện bị lừa tiền tỷ

Tại sự kiện, nhà sản xuất Hằng Trịnh khiến nhiều khán giả bất ngờ khi chia sẻ câu chuyện thật về việc công ty của chị từng là nạn nhân của một vụ lừa đảo tinh vi, gây thiệt hại hơn 2 tỷ đồng. Sự việc xảy ra trong một thương vụ mua bản quyền phim nước ngoài. Tin tặc đã hack email công ty, nắm toàn bộ nội dung trao đổi, rồi gửi hóa đơn giả chỉ khác duy nhất một con số trong tài khoản ngân hàng. Do chủ quan, công ty đã chuyển tiền theo hướng dẫn và đến nay vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra. Chị cho biết, không chỉ đơn vị mình, nhiều công ty tại các quốc gia khác cùng mua bộ phim cũng rơi vào cái bẫy tương tự.

Câu chuyện thực tế này trùng hợp đến đáng kinh ngạc với nội dung phim Bẫy tiền – tác phẩm xoay quanh nhân vật Đăng Thức (do Liên Bỉnh Phát thủ vai), một nhân viên tài chính bị cuốn vào cạm bẫy của ứng dụng lừa đảo qua điện thoại. Phim khai thác các khía cạnh tâm lý, xã hội xoay quanh niềm tin, tiền bạc và những hậu quả nghiệt ngã khi con người bị thao túng bởi công nghệ.

Theo nhà sản xuất, lựa chọn chủ đề lừa đảo qua điện thoại không chỉ nhằm tạo nên một bộ phim giật gân, mà còn như một lời cảnh báo mang tính thời sự.

Tại buổi họp báo, các thành viên trong đoàn phim đều chia sẻ bản thân từng là "nạn nhân" hoặc suýt bị lừa qua điện thoại với nhiều hình thức tinh vi khác nhau. Diễn viên Kiều Oanh cho biết, chị từng suýt bị lừa tới 4 lần – từ những cuộc gọi đe dọa đòi nợ, giả danh bảo hiểm đến cả chiêu trò “shipper giao hàng lạ”.

Bẫy tiền cũng là dấu mốc đặc biệt khi quy tụ nhiều gương mặt lần đầu xuất hiện trên màn ảnh rộng như Kiều Oanh, Tam Triều Dâng, Lê Hải; đồng thời đánh dấu sự trở lại điện ảnh của Liên Bỉnh Phát trong một vai diễn gai góc, khác biệt. Nam diễn viên cho biết, đây là một trải nghiệm hoàn toàn mới và anh mong khán giả sẽ thấy một Liên Bỉnh Phát "khác trước đây".

Phim do đạo diễn Oscar Dương thực hiện – cũng là tác phẩm điện ảnh đầu tay của anh. Đạo diễn chia sẻ, điều khiến anh tự tin nhất là câu chuyện gần gũi, nhân văn, phản ánh một hiện tượng xã hội đáng báo động. Ê-kíp còn đầu tư thiết kế riêng một ứng dụng giả lập có tên DealZ, mô phỏng chi tiết từ giao diện đến chức năng nhằm tăng tính chân thực cho bộ phim.

Bẫy tiền dự kiến khởi chiếu toàn quốc từ ngày 21-11.

