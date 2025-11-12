Lý Hải lập cú đúp giải thưởng tại Mỹ

Bộ phim Lật mặt 8: Vòng tay nắng vừa mang về cho đạo diễn Lý Hải hai giải thưởng tại Liên hoan phim quốc tế Ý tưởng mới San Francisco 2025 (San Francisco International New Concept Film Festival - SFNCFF 2025).

Đây là sự kiện điện ảnh thường niên tôn vinh những tác phẩm sáng tạo và nhà làm phim độc lập đến từ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với bộ phim Lật mặt 8: Vòng tay nắng, đạo diễn Lý Hải được vinh danh với giải Đạo diễn xuất sắc nhất. Đồng thời, phim cũng thắng giải “Best Vietnamese Feature Film” (Phim truyện Việt Nam hay nhất).

Vợ chồng Lý Hải - Minh Hà nhận 2 giải thưởng tại SFNCFF 2025. Ảnh: NVCC

Đạo diễn Lý Hải và vợ-nhà sản xuất Minh Hà, đã có mặt tại sự kiện để cùng nhận giải thưởng này.

SFNCFF 2025 nhận được hơn 100 phim gửi đến tham dự từ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm: Australia, Trung Quốc, Chile, Canada, Puerto Rico, Anh, Mỹ, Italy, Nhật Bản, Nga, Hàn Quốc, Nepal, Ấn Độ, Ba Lan, Việt Nam, Ghana, Nigeria, Ireland, Na Uy...

Đạo diễn Lý Hải chia sẻ trên sân khấu nhận giải. Ảnh: NVCC

Lật mặt 8: Vòng tay nắng do Lý Hải viết kịch bản, đạo diễn và sản xuất; Minh Hà giữ vai trò đồng sản xuất. Bộ phim khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 30-4, sau đó rời rạp với doanh thu hơn 230 tỷ đồng, góp phần vào tổng doanh thu khoảng 1.400 tỷ đồng của toàn bộ series Lật mặt.

Sau đó, phim tiếp tục phát hành tại Bắc Mỹ, châu Âu, Australia và Nhật Bản, lập kỷ lục là phim Việt đầu tiên được phát hành cùng lúc trên 4 châu lục.

Cúp và bằng chứng nhận hai giải thưởng cho đạo diễn Lý Hải và Lật mặt 8: Vòng tay nắng. Ảnh: NVCC

Mới đây, nhà sản xuất Minh Hà cho biết, phim hiện vẫn đang được chiếu tại Đức và Nhật Bản. Cuối tháng 10, phim cũng tham gia Newport Beach Film Fest 2025.

SFNCFF có trụ sở tại San Francisco (Mỹ), được thành lập vào năm 2010 và tổ chức thành công kỳ liên hoan phim đầu tiên vào năm 2014. Kể từ đó, liên hoan được duy trì thường niên, nhưng có 2 năm 2020 và 2021 phải tổ chức trực tuyến do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Mục tiêu của liên hoan phim nhằm truyền cảm hứng cho những sáng tạo điện ảnh mới, khuyến khích sự đa dạng về văn hóa và cách kể chuyện trong điện ảnh toàn cầu; đặc biệt khuyến khích các nhà làm phim độc lập sáng tạo tác phẩm nguyên bản và hiện thực hóa ước mơ của họ.

HẢI DUY