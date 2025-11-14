Lý Hùng tái xuất điện ảnh

Đúng 1 thập niên từ dự án điện ảnh gần nhất, tài tử đình đám một thời Lý Hùng mới trở lại với bộ phim kinh dị - hài Phòng trọ ma bầu .

Trong trailer và poster chính thức, tạo hình nhân vật của Lý Hùng vừa được nhà sản xuất hé lộ.

Tạo hình nhân vật của Lý Hùng trong Phòng trọ ma bầu. Ảnh: ĐPCC

Trên poster, trong khung cảnh mâm cơm gia đình tưởng chừng ấm cúng nhân vật của Lý Hùng có biểu cảm khá căng thẳng, khó đoán. Tuy nhiên, những tình tiết trong trailer cũng không tiết lộ thêm thông tin nào về vai diễn này, càng khiến khán giả thêm phần tò mò.

Cùng với Lý Hùng, hai gương mặt quen thuộc khác là Quỳnh Lam và Cát Phượng tạo nên bộ ba bí ẩn trong Phòng trọ ma bầu. Liệu họ sẽ là những người “nắm giữ bí mật” của căn trọ ma ám, hay chính là nạn nhân tiếp theo trong chuỗi kiếp nạn kinh hoàng này?

Phim còn có sự tham gia của diễn viên Cát Phượng. Ảnh: ĐPCC

Trái ngược với teaser trailer trước đó, trailer chính thức của Phòng trọ ma bầu đưa khán giả bước vào một loạt biến cố ma quái đầy kịch tính xoay quanh kiếp nạn thuê trọ gặp ma ám của bộ đôi Huỳnh Phương và Nguyễn Anh Tú.

Ngay khi dọn vào căn nhà trọ “giá rẻ” vừa thuê được, cả hai liên tiếp rơi vào những kiếp nạn oái oăm: từ đồ đạc hư hỏng bất thường cho đến sự xuất hiện ngày một rõ rệt của một “bóng ma” bí ẩn.

Phim vừa rùng rợn, vừa hài hước. Ảnh: ĐPCC

Ngoài các diễn viên đã được hé lộ trước đó, trailer Phòng trọ ma bầu còn hé lộ sự xuất hiện của loạt gương mặt quen thuộc như: NSƯT Lê Thiện, NSƯT Kim Tuyến, Hứa Minh Đạt, Trung Lùn, La Thành...

Khai thác câu chuyện dưới góc nhìn kinh dị pha lẫn hài hước, phim không chỉ tạo ra những tràng cười xen lẫn cảm giác rùng mình mà còn phản ánh trực diện vấn nạn “ăn cơm trước kẻng” và hệ lụy từ việc phá thai – một chủ đề gai góc của xã hội hiện đại.

Tác phẩm của đạo diễn Ngụy Minh Khang dự kiến khởi chiếu tại rạp vào ngày 28-11.

Ở lĩnh vực điện ảnh, dự án gần nhất Lý Hùng tham gia là Hy sinh đời trai cách đây đúng 10 năm. Trong khoảng thời gian đó, anh vẫn tham gia một số bộ phim truyền hình: Mỹ nhân Sài Thành, Giữa hai bờ thiện ác, Biển đời giông tố, Người nhà quê, Hợp đồng định mệnh… Lý Hùng là tài tử nổi danh từ thập niên 1980, 1990 với nhiều tác phẩm như: Phạm Công - Cúc Hoa, Thăng Long đệ nhất kiếm, Lửa cháy thành Đại La, Ngọc trong đá, Nước mắt học trò, Hồng hải tặc, Kế hoạch 99...

HẢI DUY