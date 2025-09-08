Nghị lực của chàng sinh viên khuyết tật

Sinh ra với khiếm khuyết 2 cánh tay, Chương Đình Phúc, chàng sinh viên tài năng của Trường Đại học Tây Nguyên (Đắk Lắk) đã biến nghịch cảnh thành động lực phi thường. Vượt lên trên tất cả khó khăn, Phúc không chỉ đạt được thành tích học tập xuất sắc mà còn thắp lên ngọn lửa tri thức cho các em học sinh nghèo. Lớp học tiếng Anh miễn phí của Phúc là minh chứng sống động cho nghị lực và tấm lòng nhân ái.

Ý chí vượt lên nghịch cảnh

Dù dáng người nhỏ nhắn, nhưng sự năng động, hoạt ngôn khiến Chương Đình Phúc luôn nổi bật trong các hoạt động của lớp tiếng Anh miễn phí cho học sinh. Phúc luôn tận tình giúp đỡ, hỗ trợ phát âm, giải đáp những thắc mắc cho các em. Tâm sự về “cơ duyên” đến với lớp học, Phúc kể, bản thân tham gia các hoạt động tình nguyện vào năm 2024 khi đang là sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên.

Những chuyến đi đến các buôn làng vùng sâu, vùng xa, nơi cuộc sống còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, đã thực sự chạm đến trái tim chàng sinh viên trẻ. Chứng kiến những ánh mắt khao khát tri thức của trẻ em nghèo, những cô bé, cậu bé không có điều kiện tiếp cận với tiếng Anh, một ngôn ngữ quan trọng trong kỷ nguyên hội nhập, Phúc nảy sinh ý tưởng mở lớp học tiếng Anh miễn phí.

“Những chuyến đi tình nguyện đã giúp em cởi mở hơn, mạnh dạn hơn rất nhiều. Em nhận ra rằng, dù bản thân có khiếm khuyết nhưng vẫn có thể cống hiến, dù chỉ bằng những tiết học tiếng Anh đơn giản nhất”, Phúc tâm sự.

Kể từ đó, Phúc trở thành gương mặt tích cực trong các hoạt động công tác xã hội của Trường Đại học Tây Nguyên và địa phương. Phúc thường xuyên tham gia các chương trình hỗ trợ học sinh nghèo, tận tâm dạy tiếng Anh miễn phí cho các em nhỏ ở các buôn làng.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS HCM trao danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ 8, năm 2025 cho Chương Đình Phúc. Ảnh: NVCC

“Những ngày còn học cấp ba, em chỉ biết thu mình trong quá trình học tập. Cuộc sống không quá màu sắc và khá ít bạn bè để chia sẻ nỗi niềm trong lòng. Thông qua sở thích xem phim, tương tác với những hội nhóm trên mạng xã hội, em kết nối được vài người bạn cùng cảnh ngộ với ý chí cùng nhau đi lên, phát triển bản thân. Trường Đại học Tây Nguyên không chỉ là nơi học tập mà còn là nơi em tìm thấy cơ hội để thực hiện hoài bão của mình”, Phúc bày tỏ.

Gặt hái quả ngọt

Trong căn phòng trọ ở gần Trường Đại học Tây Nguyên (nơi Phúc sinh sống và học tập) treo khá nhiều bằng khen của nhà trường, địa phương và của Trung ương ghi nhận thành tích học tập trong 3 năm học qua cùng hoạt động công tác xã hội của chàng sinh viên khuyết tật. Sau giờ học trên lớp, Phúc trở về phòng trọ để tiếp tục bồi dưỡng các kiến thức liên quan đến tiếng Anh. Phúc thường dành ra một ít thời gian để soạn thảo bài giảng trước khi vào lớp dạy tiếng Anh miễn phí trực tuyến cho các em học sinh. Trong quá trình dạy, Phúc ghi chép lại những ưu điểm và khuyết điểm của từng học sinh để hướng dẫn cũng như tạo động lực cho các em.

“Mặc dù chỉ học trong thời gian ngắn nhưng học sinh đã mạnh dạn hơn, phát âm của các em cũng được cải thiện phần nhiều. Lúc dạy, em không đặt nặng về thành tích, chỉ tạo động lực, mong học sinh thoải mái phát triển và chia sẻ những câu chuyện xoay quanh về việc học tiếng Anh”, Phúc chia sẻ.

Những bài giảng của Phúc không chỉ là kiến thức ngôn ngữ mà còn là những câu chuyện về nghị lực, về ý chí vượt khó, giúp các em nhỏ có thêm niềm tin vào tương lai. Phúc không ngại khó, không ngại xa, sẵn sàng đến những nơi mà ít người trẻ muốn đặt chân tới, chỉ với mong muốn cháy bỏng là mang con chữ và tiếng Anh đến với các em. Hành trình của Phúc không dừng lại ở các hoạt động tình nguyện trong thời sinh viên. Phúc cho biết sau khi ra trường sẽ tiếp tục dạy tiếng Anh miễn phí cho trẻ em nghèo và không ngần ngại đến những vùng khó khăn nhất.

Nghị lực và những đóng góp của Chương Đình Phúc đã được ghi nhận bằng nhiều giải thưởng, bằng khen cao quý. Phúc đã vinh dự đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh năm học 2023-2024; bằng khen Gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu trong chương trình Tỏa sáng Nghị lực Việt năm 2024; danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ 8, năm 2025.

Những giải thưởng, bằng khen này không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực cá nhân của Phúc mà còn là minh chứng cho tinh thần sống đẹp, sống có ích của một thế hệ trẻ Việt Nam. Phúc luôn giữ niềm tin rằng: “Khi đối mặt với khó khăn, con người sẽ vươn lên. Em muốn gửi gắm thông điệp đó đến tất cả mọi người, đặc biệt là những bạn trẻ đang gặp phải trở ngại trong cuộc sống”.

Anh Y Chuôr Bkrông, Bí thư Đoàn Thanh niên, Trường Đại học Tây Nguyên, đánh giá, Chương Đình Phúc là một sinh viên đầy nghị lực. Mặc dù cơ thể khiếm khuyết nhưng nhiều năm liền, Phúc đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong học tập và được nhận học bổng của trường. Đối với các hoạt động tình nguyện của nhà trường, Phúc đều năng nổ tham gia. Đặc biệt, lớp học tiếng Anh miễn phí cho học sinh nghèo của Phúc được rất nhiều người ủng hộ và nể phục. Phúc là một sinh viên đầy nghị lực, xứng đáng là tấm gương điển hình để sinh viên noi theo.

MAI CƯỜNG