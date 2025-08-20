Vinh danh 25 gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy trao bằng khen đến các cá nhân được vinh danh

Các gương mặt được tuyên dương năm nay đến từ nhiều vùng miền, ngành nghề khác nhau, nhưng tất cả đều có nghị lực vượt khó và khát vọng cống hiến. Tại gala, các tấm gương thanh niên đã chia sẻ những câu chuyện truyền cảm hứng.

Nguyễn Diệu Linh, sinh viên ngành Quan hệ công chúng (Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam) và Đỗ Thị Hiền Giang, sinh viên ngành Quản trị kinh doanh (Đại học Thương mại Hà Nội), đều sinh năm 2003, là 2 đại biểu trẻ tuổi nhất. Cả hai đã chia sẻ về sự nỗ lực của bản thân để đạt nhiều thành tích học tập xuất sắc, đồng thời tham gia các hoạt động thiện nguyện và cộng đồng, thể hiện tinh thần sống trách nhiệm và cống hiến.

Nguyễn Diệu Linh và Đỗ Thị Hiền Giang chia sẻ tại gala, chiều 20-8

Đinh Viết Tường, chàng trai sinh năm 2002 tại Quảng Trị, mang khuyết tật vận động và thần kinh nhưng đã nỗ lực trở thành một nghệ sĩ, nhà sáng tạo nội dung được hàng trăm ngàn bạn trẻ yêu mến. Anh chia sẻ, gạt đi những mặc cảm, chọn được hướng đi phù hợp, mạnh mẽ theo đuổi ước mơ là cách để anh khẳng định bản thân. Những ca khúc tự sự, những video tích cực trên nền tảng TikTok của Đinh Viết Tường đã chạm tới trái tim nhiều người.

Chia sẻ tại gala còn có Phạm Tuấn Hưng, sinh năm 2002 tại Quảng Ninh, từng trải qua tai nạn nghiệt ngã khi mới hai tuổi, mất đi đôi chân vì bị gấu cắn. Thay vì đầu hàng số phận, Hưng đến với thể thao. Năm 2023, anh giành Huy chương Vàng Giải vô địch bơi lội người khuyết tật toàn quốc và sau đó được gọi vào đội tuyển quốc gia tham dự ASEAN Para Games. Với Phạm Tuấn Hưng, không có thành công nào dễ dàng, tất cả đều phải được trả giá bằng mồ hôi, nước mắt với ý chí kiên định.

Theo ban tổ chức, những chia sẻ của những tấm gương được vinh danh ấy là minh chứng sống động cho sức mạnh ý chí, khẳng định người khuyết tật không chỉ vượt lên nghịch cảnh mà còn lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng và truyền cảm hứng mạnh mẽ cho thế hệ trẻ Việt Nam.

BÍCH QUYÊN