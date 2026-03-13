Cuba đối thoại với Mỹ để giải quyết khác biệt

Ngày 13-3, phát biểu trên truyền hình, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel cho biết, các quan chức Cuba gần đây đã tiến hành đàm phán với các đại diện của Chính phủ Mỹ, nhằm tìm kiếm giải pháp thu hẹp khác biệt giữa hai nước thông qua đối thoại.

Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel. Ảnh: PRENSA LATINA

Theo hãng tin Prensa Latina, phát biểu sau cuộc họp với các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư trung ương và Ủy ban điều hành Hội đồng Bộ trưởng, Chủ tịch Miguel Díaz-Canel nêu rõ, các cuộc trao đổi được thực hiện phù hợp với chính sách lịch sử của Cách mạng Cuba và dưới sự định hướng của nhà lãnh đạo Raúl Castro, lãnh đạo Đảng Cộng sản Cuba, Nhà nước và Chính phủ.

Chủ tịch Miguel Díaz-Canel cho biết, mục đích của các cuộc đàm phán là xác định những vấn đề song phương cần giải quyết, đánh giá thiện chí của hai bên trong việc triển khai các hành động cụ thể vì lợi ích của người dân hai nước, đồng thời tìm kiếm các lĩnh vực hợp tác nhằm đảm bảo an ninh và hòa bình trong khu vực Mỹ Latinh và Caribe.

Chủ tịch Cuba nhấn mạnh, La Habana sẵn sàng thúc đẩy tiến trình này “trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng hệ thống chính trị của mỗi quốc gia, cũng như chủ quyền và quyền tự quyết của hai nước", đồng thời bảo đảm tuân thủ luật pháp quốc tế.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: PRENSA LATINA

Chủ tịch Miguel Díaz-Canel cũng cho biết, tiến trình đối thoại đang được tiến hành một cách nghiêm túc và có trách nhiệm, bởi đây là vấn đề ảnh hưởng đến quan hệ song phương và đòi hỏi nhiều nỗ lực để tạo ra không gian hiểu biết lẫn nhau, qua đó thúc đẩy tiến triển và tránh đối đầu.

Nhà lãnh đạo Cuba khẳng định, các yếu tố quốc tế đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc trao đổi gần đây, song không cung cấp thêm chi tiết về nội dung cụ thể của các cuộc đàm phán cũng như các đại diện Mỹ tham gia.

