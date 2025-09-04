Nghĩa tình những chiến sĩ biên phòng

Những chiến sĩ quân hàm xanh đang nuôi dưỡng những “chồi non” nơi biên giới, hải đảo, giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn được ăn no, mặc ấm và được đến trường, mở ra tương lai tương sáng.

Em Nguyễn Thị Mỹ Lộc (lớp 12, Trường THPT Lý Sơn, đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) đang cẩn thận bao bìa, giữ gìn bộ sách giáo khoa mới do Đồn Biên phòng Lý Sơn trao tặng để chuẩn bị cho năm học mới. Mùi sách mới thơm phức khiến em càng háo hức bước vào năm học cuối cấp. Cùng với bộ sách, em còn nhận được suất học bổng 2,7 triệu đồng và nhu yếu phẩm dành cho gia đình.

Em Lộc có hoàn cảnh rất khó khăn, ba mất sớm, mẹ buôn bán nhỏ đủ sống qua ngày, em được các chú bộ đội cưu mang từ hồi học cấp hai, nhờ đó, em có điều kiện đến trường. Em Lộc chia sẻ: “Năm học cuối cấp này, em sẽ cố gắng học tập tốt để có kết quả tốt nhất, đáp ơn nghĩa của các chú bộ đội đã giúp đỡ em, quan tâm em”.

Đồn Biên phòng Lý Sơn hỗ trợ cho các em có hoàn cảnh khó khăn

Trường hợp em Lộc là 1 trong 4 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại đặc khu Lý Sơn đang được Đồn Biên phòng Lý Sơn nhận hỗ trợ qua chương trình “Nâng bước em tới trường” trong nhiều năm qua.

Đại úy Mai Văn Tuấn, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Lý Sơn, cho biết: "Để hỗ trợ cho các em vào năm học mới, đơn vị đến thăm hỏi và tặng 11 bộ sách giáo khoa, 6 suất học bổng, mỗi suất trị giá 2,7 triệu đồng, 5 suất hỗ trợ học tập và nhu yếu phẩm cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại đặc khu Lý Sơn".

Đồn Biên phòng Lý Sơn trao tặng sách giáo khoa và hỗ trợ học bổng trong chương trình "Nâng bước em tới trường"

Thực hiện chủ trương của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tiếp tục triển khai chương trình “Nâng bước em tới trường” và “Con nuôi đồn biên phòng” năm học 2025-2026, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi giao mỗi cơ quan, đơn vị nhận hỗ trợ ít nhất 2 trường hợp thuộc đối tượng giúp đỡ. Riêng các đồn có địa bàn biên giới giáp với nước bạn thì nhận đỡ đầu 1 em tại địa bàn ngoại biên.

Năm học 2025-2026 là tròn 10 năm lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi triển khai thực hiện chương trình “Nâng bước em tới trường” trên địa bàn biên giới. Trong năm học này, thống kê sơ bộ, các cơ quan, đơn vị thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhận đỡ đầu, hỗ trợ gần 100 học sinh trên địa bàn biên giới, hải đảo của tỉnh.

Qua đó, chương trình đã góp phần sẻ chia khó khăn với học sinh vùng biên giới, hải đảo, giúp các em có điều kiện đến trường. Đồng thời thắt chặt tình đoàn kết quân dân, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc, biên giới hòa bình, hợp tác, phát triển.

NGUYỄN TRANG