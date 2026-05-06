Nghĩa tình phiên chợ “0 đồng”

Sáng 6-5, Hội Chữ thập đỏ phường Chánh Phú Hòa (TPHCM) tổ chức phiên chợ “0 đồng” đợt 2 năm 2026, trao những phần quà thiết yếu cho người dân khó khăn, góp phần chăm lo an sinh xã hội.

Tại phiên chợ, 100 phần quà nghĩa tình, gồm: gạo, bún gạo, rau củ, cá hộp, gia vị… được trao tận tay bà con tại các gian hàng được sắp xếp khá thuận tiện. Tổng kinh phí thực hiện chương trình hơn 70 triệu đồng.

Có mặt từ sớm, chị Trương Thu Hồng (sinh năm 1965, khu phố 8) cẩn thận chọn từng món hàng thiết yếu như gạo, mì, dầu ăn, nước mắm. “Những món đồ này giúp gia đình tôi giảm bớt chi tiêu nhiều ngày. Không chỉ là quà, mà còn là sự quan tâm, sẻ chia rất ấm áp”, chị Hồng xúc động nói.

Hơn 100 phần quà với tổng trị giá hơn 70 triệu đồng được trao đến tay người dân

Phát biểu tại chương trình, lãnh đạo phường Chánh Phú Hòa nhấn mạnh, “Phiên chợ 0 đồng” là hoạt động thiết thực, lan tỏa truyền thống “tương thân tương ái”, đồng thời cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác nhân đạo.

Dịp này, ban tổ chức cũng tri ân các đơn vị tài trợ, mạnh thường quân đã đồng hành cùng địa phương trong công tác an sinh. Phiên chợ “0 đồng” không chỉ hỗ trợ trước mắt mà còn góp phần củng cố tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng.

TÂM TRANG