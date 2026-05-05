Sức sống cơ sở

Nhiều hoạt động ý nghĩa trong Tháng Công nhân

Ngày 5-5, UBND phường Gia Định (TPHCM) tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân lần thứ 18 và hưởng ứng Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2026.

Tại lễ phát động, phường Gia Định tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, như: Hội thi trực tuyến Đoàn viên công đoàn vững kiến thức an toàn lao động; trao thiết bị số, lan tỏa chuyển đổi số; tặng quà cho 36 lao động bị tai nạn lao động; ký kết điểm phúc lợi đoàn viên với Tổ chức tài chính vi mô CEP (tiền thân là Quỹ trợ vốn CEP của Liên đoàn Lao động TPHCM).

Lễ ký kết điểm phúc lợi đoàn viên với Tổ chức tài chính vi mô CEP. Ảnh: MINH HẢI

Tại buổi lễ, bà Lê Thị Kim Thúy, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM đã đánh giá cao Công đoàn phường Gia Định đã có nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho người lao động, đặc biệt là việc hợp tác với tổ chức tài chính vi mô CEP, góp phần đẩy lùi nạn tín dụng đen.

Cũng theo bà Lê Thị Kim Thúy, để hoạt động Tháng Công nhânTháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động thực sự có ý nghĩa, đề nghị Công đoàn phường thực hiện tốt việc chăm lo cho người lao động, làm sao người lao động yên tâm an cư lạc nghiệp; đặt an toàn trên lợi ích kinh tế; đẩy mạnh vai trò của MTTQ trong tuyên truyền với chủ doanh nghiệp và chủ nhà trọ giữ giá thuê trọ ổn định, đảm bảo điện nước đúng giá, môi trường sạch sẽ…

MINH HẢI

phường gia định TPHCM tháng công nhân tháng an toàn lao động

