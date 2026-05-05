Phường Phú Lợi phấn đấu tăng trưởng 2 con số

Tối 5-5, UBND phường Phú Lợi tổ chức hội nghị trao đổi với các ngân hàng trên địa bàn nhằm thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số trong năm 2026.

Tại buổi gặp gỡ, lãnh đạo phường Phú Lợi đã lắng nghe ý kiến từ các ngân hàng, tổ chức tín dụng.

Thời gian qua, hệ thống ngân hàng tại phường Phú Lợi phát triển ổn định, giữ vai trò quan trọng trong cung ứng nguồn vốn, hỗ trợ doanh nghiệp và hộ kinh doanh mở rộng sản xuất, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội.

Đặc biệt, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, các ngân hàng đã chủ động triển khai chính sách tín dụng linh hoạt, giảm lãi suất, cơ cấu lại nợ, đồng hành cùng doanh nghiệp phục hồi sản xuất; đồng thời tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội.

Buổi gặp gỡ, đối thoại với sự tham dự của 23 ngân hàng trên địa bàn phường Phú Lợi

Chủ tịch UBND phường Phú Lợi Phan Công Khanh nhấn mạnh, với sự chung sức, đồng lòng giữa chính quyền và 23 ngân hàng thương mại trên địa bàn, phường hoàn toàn có cơ sở để đạt được mục tiêu tăng trưởng 12%.

﻿ Trước đó, lãnh đạo phường Phú Lợi tặng hoa chúc mừng 75 năm Ngày truyền thống ngành Ngân hàng Việt Nam

Để hiện thực hóa mục tiêu này, lãnh đạo phường đề nghị các ngân hàng tập trung bảo đảm nguồn vốn cho sản xuất – kinh doanh; đẩy mạnh tín dụng ưu đãi, cải cách thủ tục cho vay; phát triển thanh toán không dùng tiền mặt; đồng thời phối hợp bảo đảm an ninh tài chính và tiếp tục thực hiện tốt trách nhiệm xã hội.

