Ngày hội việc làm 2026 tại phường Tam Thắng

“Ngày hội tư vấn, giới thiệu việc làm năm 2026" của phường Tam Thắng (TPHCM) hứa hẹn sẽ mở ra nhiều cơ hội việc làm, định hướng nghề nghiệp thiết thực cho người lao động.

Ngày 20-5-2026 tới đây, tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao khu vực III (số 605 đường Nguyễn An Ninh, phường Tam Thắng), UBND phường Tam Thắng phối hợp Trung tâm Cung ứng dịch vụ công tổ chức “Ngày hội Tư vấn, Giới thiệu việc làm năm 2026”.

Theo Ban tổ chức, chương trình nhằm kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp và người lao động, đồng thời hỗ trợ học sinh, sinh viên định hướng nghề nghiệp phù hợp. Dự kiến, ngày hội thu hút hơn 2.000 người tham gia, với khoảng 50 doanh nghiệp và 20 đơn vị giáo dục, đào tạo góp mặt.

Tại sự kiện, người lao động có thể tiếp cận thông tin tuyển dụng, phỏng vấn trực tiếp, tìm hiểu môi trường làm việc và các chế độ đãi ngộ. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động tư vấn nghề nghiệp, giới thiệu chương trình đào tạo nghề, du học, xuất khẩu lao động và tư vấn pháp luật cũng được tổ chức.

Các khu vực chuyên đề gồm kết nối cung - cầu lao động trong nước, thông tin lao động ngoài nước, định hướng ngoại ngữ – du học và tư vấn chính sách sẽ được bố trí riêng, tạo thuận lợi cho người tham gia tiếp cận thông tin. Ban tổ chức kỳ vọng tỷ lệ kết nối việc làm thành công đạt từ 60% đến 80% .

Ông Lê Mạnh Dương, Giám đốc Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công phường Tam Thắng, cho biết: “Ngày hội không chỉ giúp người lao động tìm việc mà còn tạo môi trường kết nối bền vững giữa doanh nghiệp và nguồn nhân lực địa phương. Đây cũng là dịp để người trẻ định hướng nghề nghiệp rõ ràng hơn trong bối cảnh thị trường lao động nhiều biến động.”

Ban tổ chức khuyến khích người lao động chuẩn bị hồ sơ, tìm hiểu trước thông tin doanh nghiệp để tận dụng tốt cơ hội tại ngày hội. Sự kiện được kỳ vọng góp phần giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

MẠNH THẮNG - NGUYỄN NAM