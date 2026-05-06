Chăm sóc sức khỏe cho lao động khó khăn

Với nhiều người có hoàn cảnh khó khăn, lao động tự do, những cơn đau có thể bị bỏ qua vì gánh nặng cơm áo. Khám bệnh tổng quát, với họ, là chuyện khó bởi rào cản tài chính. Một mô hình mới tại phường Linh Xuân đã phần nào phá dỡ rào cản đó, bằng cách tổ chức nguồn lực, kết nối doanh nghiệp để hỗ trợ đúng người, đúng lúc.

Phòng khám dành cho người yếu thế

Sáng sớm, bà Mai Thị Phụng (78 tuổi) tìm đến Phòng khám đa khoa Linh Xuân (thuộc Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức). Cơ thể mệt nhọc đã lâu, nhưng phải đến khi Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Linh Xuân gửi tặng thẻ khám bệnh miễn phí, bà mới đến gặp bác sĩ.

Bên trong căn phòng nhỏ gắn biển hiệu “Phòng khám Nghĩa tình”, BS CK2 Nguyễn Quang Sơn, Trưởng Phòng khám đa khoa Linh Xuân, ân cần trò chuyện, hỏi thăm sức khỏe bà Phụng. Sau khi thực hiện các xét nghiệm, kết quả cho thấy bà bị bệnh tiểu đường.

Tâm sự với bác sĩ, bà Phụng cho biết đang ở trọ cùng con, mưu sinh bằng nghề bán vé số. Ngay cả khi đi khám bệnh, bà cũng giữ chặt xấp vé số trên tay. “Dạo này thấy mệt mệt, tôi cũng muốn đi khám bệnh nhưng chi phí cao quá. May sao được địa phương đưa vào danh sách hỗ trợ, tôi mới yên tâm đi bệnh viện”, bà tâm sự.

BS CK2 Nguyễn Quang Sơn thăm khám cho một người dân tại Phòng khám Nghĩa tình

Đó không phải hoàn cảnh duy nhất khiến nhân viên y tế chùng lòng. Khi anh Trương Đình Phúc (50 tuổi) tìm đến Phòng khám Nghĩa tình, BS CK2 Nguyễn Quang Sơn cũng lặng người khi nghe câu chuyện của anh. Nhiều năm trước, anh Phúc bị tai nạn giao thông, chấn thương sọ não nên khuyết một phần hộp sọ.

Dẫu vậy, anh vẫn nuôi các con khôn lớn bằng đủ việc như thợ hồ, khuân vác. Đến khi có tuổi, cơ thể anh đau nhức, mỏi mệt. Kết quả kiểm tra cho thấy anh Phúc bị thoái hóa cột sống nặng, buộc phải giảm cường độ lao động cực nhọc.

“Bà con đến đây đều là lao động tự do, bán vé số dạo, thợ xây, thợ hồ... Danh sách do địa phương trực tiếp xác minh dựa trên hoàn cảnh thực tế, nên sự hỗ trợ này thực sự có ý nghĩa, đúng người, đúng lúc. Dù Phòng khám Nghĩa tình khám miễn phí, nhưng các cô chú vẫn được chăm sóc và thực hiện đầy đủ các xét nghiệm, cấp thuốc điều trị. Nếu phát hiện trường hợp mắc bệnh mạn tính, chúng tôi sẽ báo cáo bệnh viện, địa phương, hội doanh nghiệp và đề xuất mua tặng thẻ BHYT. Khi có thẻ BHYT, bà con sẽ không bị gián đoạn điều trị”, BS CK2 Nguyễn Quang Sơn trải lòng.

Phòng khám là kết quả của sự chung sức giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Linh Xuân, Hội doanh nghiệp phường Linh Xuân và Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, Trạm Y tế phường Linh Xuân. Tại Trạm Y tế phường, mô hình có tên gọi là Phòng khám Từ tâm.

Theo BS CK2 Trần Thanh Sang, Giám đốc Trạm Y tế phường Linh Xuân, mô hình mới này có hiệu quả cao nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên, kết nối nguồn lực. Trong đó, trạm y tế chủ động chuẩn bị đầy đủ thuốc và trang thiết bị, đảm bảo khám và điều trị hiệu quả cho những người yếu thế.

Mô hình nhân văn

Theo phương án tổ chức hoạt động, Phòng khám Nghĩa tình và Phòng khám Từ tâm sẽ khám chữa bệnh cho người dân đang sinh sống, lao động trên địa bàn phường Linh Xuân, có hoàn cảnh khó khăn nhưng không thuộc diện được hưởng các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Mỗi tuần, hoạt động khám bệnh và phát thuốc được tổ chức định kỳ từ thứ 2 đến thứ 6. Nhờ đó, người lao động tự do được thuận lợi tiếp cận dịch vụ y tế. Để bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Linh Xuân đã tiến hành rà soát, lập danh sách các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, làm cơ sở triển khai hoạt động khám chữa bệnh và cấp thẻ hỗ trợ.

Cùng với sự hỗ trợ từ Hội doanh nghiệp phường, hai phòng khám này giúp nâng cao hiệu quả trong thực hiện công tác an sinh xã hội tại địa phương. Định kỳ hàng quý, các bên sẽ họp rút kinh nghiệm, đánh giá và điều chỉnh những vấn đề phát sinh để đảm bảo hiệu quả của mô hình nhân văn này.

TS-BS CK2 Vũ Trí Thanh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, chia sẻ, việc triển khai Phòng khám Nghĩa tình và Phòng khám Từ tâm không dừng ở việc hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Đây còn là trách nhiệm của ngành y tế trong việc đồng hành cùng địa phương xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh, gắn kết bằng sự sẻ chia.

Trong buổi ra mắt Phòng khám Nghĩa tình và Phòng khám Từ tâm vào ngày 22-4, 200 thẻ BHYT và 800 thẻ khám bệnh đã được trao tặng đến người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Linh Xuân. Mô hình chăm sóc sức khỏe mang tính nhân văn, được triển khai trên cơ sở phối hợp giữa chính quyền địa phương, cơ sở y tế và các tổ chức xã hội, nhằm hỗ trợ đúng đối tượng, giảm gánh nặng chi phí, giúp người dân được sớm tiếp cận dịch vụ y tế, đồng thời lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm vì cộng đồng.

GIAO LINH